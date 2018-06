Preparan la llegada de la Comitiva de Ashland

Se autorizó el uso de 20 mil 500 pesos para cubrir todos sus gastos del 14 al 21 de Junio, quedó pendiente la contratación de un guía turístico bilingüe para traducción que no se puede pagar bajo las reglas de municipio

Maria Espino

Guanajuato.- Para el recibimiento y estancia de la Comitiva de Ashland en la ciudad de Guanajuato, que comienza a llegar desde hoy (martes) se autorizó el uso de 20 mil 500 pesos, dinero con el que se costearán algunos de los gastos que genere su estancia en la capital guanajuatense, que será del 14 al 21 de Junio.

Lo anterior durante la Comisión de Administración Interna del Ayuntamiento, donde se informó que inicialmente los responsables de recibir y dar acompañamiento a la Comitiva solicitaron 43 mil pesos, cantidad que consideraron elevada y que algunas de las necesidades como el trasporte se puede cubrir con vehículos propios del municipio, ya que pedían 22 mil pesos para rentar una camioneta.

Una de las solicitudes que quedó pendiente es contratación de un traductor que también sea guía de turistas, que acompañe en todo momento a la Comitiva para que traduzca y para que los oriente en las distintas rutas y lugares que visiten, para lo cual se requiere 3 mil pesos. Adrián Camacho, explicó que no se avaló la contratación del traductor la coordinadora administrativa porque no se puede pagar bajo el esquema del pago de honorarios, por lo que se buscará otra opción para poder contar con ese apoyo, pero deberá cumplir con los lineamientos que el municipio tiene y en caso de que no, entonces no se contará con este apoyo.

El regidor Adrián Camacho Trejo Luna, presidente de dicha Comisión, explicó que luego de que analizaron el asunto acordaron no validar la renta del vehículo, pues manifestó que hay algunas camionetas que son propiedad del municipio y que bien pueden usarse para trasladar a la Comitiva de Ashland donde sea que tengan que ir durante los 7 días que permanecerán en la ciudad, sin necesidad de gastar los 22 mil pesos que cuesta la renta de un vehículo.

El funcionario dijo no saber cuántas personas vienen de Ashland, sólo tiene información que serán 2 reinas, gente de Cultura e integrantes de la Comitiva que siempre han venido. Finalmente mencionó que por el momento aún no se sabe que integrantes del Ayuntamiento sean los que vayan a viajar a Ashland, tal como ocurre cada año.

AL