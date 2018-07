Preparan homenaje a ‘la China’

Autoridades de cultura, como de la UG y del Municipio preparan un tributo a María Luis Mendoza luego de su fallecimiento el pasado 29 de junio

Guanajuato.- El gobierno del estado a través del Instituto Estatal de la Cultura (IEC) y en colaboración con la Secretaría de Cultura, la Universidad de Guanajuato y el Ayuntamiento de la capital, rendirán un homenaje póstumo a la escritora y periodista guanajuatense María Luisa ‘La china’ Mendoza, a realizarse el próximo 16 de agosto, a las 19:00 horas, en el Teatro Juárez.

Las instituciones reconocen el legado literario que dejó la destacada pluma que vio la luz por primera vez el 17 de mayo de 1931 en la tierra del bajío, y que lamentablemente falleció el pasado 29 de junio del presente año en la Ciudad de México.

La distinguida literata María Luisa Mendoza, estudió Letras Españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México y Escenografía en la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes.

En 1972 obtuvo el Premio Bernal Díaz del Castillo y en 2001 ganó el Premio Nacional de novela: José Rubén Romero. También fue Becaria de la Escuela de Escritores y sus mentores fueron destacados escritores del siglo XX como: Juan José Arreola, Juan Rulfo, Salvador Elizondo y Francisco Monterde.

María Luisa ‘La china’ Mendoza, dedicó su pluma a escribir cuentos, ensayos, guiones cinematográficos, novelas, reportajes y artículos. “No oigo bien, hablo mal, camino peor. Lo único que me queda es que sé escribir y amar; pero lo último me está negado, entonces me conformaré con escribir, porque lo hago con mucho gusto”, dijo en una ocasión para una entrevista realizada por Milenio.

Aporta en el estado

Con el IEC a través de Ediciones La Rana, colaboró para la publicación de sus libros: ‘Ojos de papel volando” ‘1984) y “Las Cosas” (2013), mismo que presentó ese año en el foyer del Teatro Juárez

En sus recuerdos, fácilmente distinguibles en casi todas las columnas que escribió, plasmaba la nostalgia por su terruño, ese Guanajuato del Jardín de la Unión y del Teatro Juárez:

Sobre la muerte dijo: “Me preocupa mucho la muerte. Cómo no, si vengo de un estado de muertos. Las momias, antes, eran nuestros juguetes pues no había vidrios que las protegieran y de niños las picábamos para ver cómo se sentían. Ahora me preocupa mucho el tema por la razón de que estoy sola, toda mi gente ya se murió: Elizondo, Fuentes, Héctor Azar, y me quedé sola”.

