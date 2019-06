Preparan escultura de Gilberto Muñoz Mosqueda a un mes de su atentado

Se está preparando con esmero y a detalle una obra de bronce de 70 centímetros de altura del líder sindical a petición de los líderes del sindicato; hasta ahora no se sabe dónde estará ubicada

Luz Zárate

Celaya.- A un mes de que fue asesinado en Salamanca, Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario general del Sindicato de la industria Química y Petroquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana, un destacado escultor salmantino le está realizando una estatua de bronce.

El escultor Andrés Estrada Lucero, está preparando con esmero y a detalle una escultura de bronce de 70 centímetros de altura del líder sindical, esto a petición de líderes del sindicato de la Petroquímica.

El artista originario de Salamanca, pero que ha realizado esculturas que hay en distintas partes del país, este martes estaba sentado debajo de un árbol en la entrada de Santiago Maravatío, ahí se inspiró para terminar de moldear el busto que ha de replicar en un tamaño más grande y que será colocada en algún lugar.

El escultor dijo que la estatua se la pidieron líderes del sindicato pero no sabe si será colocada en Salamanca o en otro sitio.

Andrés Estrada Lucero, dijo que el trabajo de realizar una escultura requiere mucha dedicación y amor por el trabajo, señaló que en el caso de la estatua de Muñoz Mosqueda, la terminará en unas dos o tres semanas.

“Me la pidieron del Sindicato de la Petroquímica en Salamanca, ya he hecho bastantes obras, como 34 obras monumentales y he colaborado para obras monumentales. Me la pidió el secretario de la petroquímica en Salamanca, ahorita es una maqueta porque se va a hacer de 70 centímetros y de bronce, ahorita estoy retocando, primero hice el molde en plastilina para luego hacerlo en cera y posteriormente en bronce”, platicó.

Cabe recordar que Gilberto Muñoz Esqueda fue atacado a balazos el pasado domingo 11 de mayo por un grupo armado mientras viajaba en una camioneta por el sur de Salamanca. El líder sindical fue auxiliado y trasladado en otra camioneta a las instalaciones de la Cruz Roja, pero murió antes de llegar al lugar.

Era uno de los políticos más influyentes del PRI, a nivel nacional y estatal, llevaba más de 30 años al frente de la dirigencia nacional del sindicato

El dirigente de esa confederación, tenía 84 años de edad y nació en San Juan del Río, Querétaro.

Miembro distinguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado en tres ocasiones y senador por Guanajuato; así como presidente municipal de Salamanca. Fue cercano a los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez y Leonardo Rodríguez Alcaine.

Por si no lo recuerdas: