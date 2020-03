Preparan ejército de 100,000 patos para acabar con plaga de langostas en Pakistán

Redacción

Pakistán.- La agencia Bloomberg resportó que debido a la plaga de langostas que azota algunos lugares de Pakistán enviarían un ejército de 100,000 patos chinos con el fin de que exterminen la sobreabundancia de estos insectos que asolan los cultivos.

El investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de Zhejiang, Lu Lizhi, comenta a la agencia de noticias que las aves son como ‘armas biológicas’ para enfrentar a este problema pues poseen gran apetito por las langostas a tal punto de que un solo pato podría comer más de 200 de ellas al día.

Esta infestación es la peor que ha enfrentado Pakistán en veinte años y representa un peligro para la cosecha de trigo del país luego que se arruinara la cosecha de algodón del año pasado. Lu comentó que estas aves son más baratas, más efectivas y provocan menos daño ambiental que los pesticidas.

