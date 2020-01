Prepara Toyota reclutamiento masivo en Comonfort

Karla Silva

Silao.- En el Corredor Industrial del Bajío y especialmente en las empresas del ramo automotriz ubicadas en Silao, persiste la rotación de personal. En su mayoría, son empleados jóvenes los que constantemente cambian de espacio de trabajo.

Este problema se presenta desde hace ya algunos años como parte de las problemáticas de la industria, dado que existe dura competencia entre las marcas y además, el mercado es muy exigente en cuanto a la colocación de los productos, explicó Felipe Esquivel González, secretario de Asuntos y Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz y Conexos de la República Mexicana (SITIMM).

Detalló: “tenemos una rotación increíble de personal, más en los jóvenes (…) en un estudio en el que estamos tratando de colocar la conciencia y la objetividad de un trabajador para decir ‘Yo me voy de un trabajo a otro’, no tiene más sentido que el de inmadurez, porque no cabe en la cabeza que alguien se vaya por 5 ó 10 pesos más de un trabajo a otro”.

Esto, puntualizó, a la par de que no se toma conciencia sobre lo que le cuesta al patrón brindarle la entrevista, cursos de inducción y capacitación, “y que nada más dure tres meses en el trabajo”. Esta inversión, por empleado, cuesta alrededor de 30 mil pesos.

Consideró que la situación repercutirá en futuro cercano, cuando las empresas opten por automatizar sus procesos, “sí vamos a perder empleos, porque ya los estamos perdiendo; ya los procesos nuevos llegan más automatizados y líneas que se trabajaban con 30 personas, ahora se trabajan con seis”.