Nancy Venegas

Irapuato.- El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mauricio Ortiz Proal señaló se alistan para los siguientes comicios y que las alianzas con otros partidos políticos -excepto el PAN y Morena-, podrían concretarse.

“Reconocemos que hay una pluralidad política en México que es importante, nos hemos aliado con otras fuerzas políticas antes, no vemos el impedimento para hacerlo ahora… Particularmente hemos avanzado con el PRD, sin embargo todavía no tenemos un acuerdo acabado, estamos en tiempo y forma de poder generarlo, estaremos abiertos a hablar con otras fuerzas políticas, vemos poca disposición del PAN de generar una alianza por la condición que tiene pero tampoco a nosotros nos convendría… En el asunto de Morena es un poco más complicado porque no sabemos con quien hablar, no sabemos quién es su presidente”, dijo.

En conferencia de prensa, comentó que los próximos candidatos tricolores serán designados y sin revelar nombres adelantó que en Irapuato un varón buscará la presidencia municipal.

Exhortan a Cabildos

La propuesta de la Ley Cubrebocas que contempla multas de hasta más de tres mil peso presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Congreso de Guanajuato se hará llegar también a los Ayuntamientos a través de un exhorto, pues con ello se pretende frenar la curva de aumento en casos positivos de Covid-19.

AC