Prepara BUAP demanda por la venta de Lobos

México.– La semana pasada se anunció con bombo y platillo la venta de Lobos BUAP a Ciudad Juárez, con lo que el equipo norteño llega a Primera División por asunto administrativo y no deportivo, sin embargo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está por iniciar una demanda en contra de la Liga MX debido a que no dieron el aval para que se concretara la venta del equipo.

Según se dio a conocer tenía que haber recibido 90 millones de pesos prometidos, para poder dar la carta de aval.

De acuerdo a El Universal, que cita a medios poblanos, Enrique Bonilla pidió la carta al rector de la BUAP, Alfonso Esparza, a pesar de no llegar el pago, y cuando el primero no se comprometió a que el dinero llegaría de inmediato el documento no fue enviado.

Poco le importó a la Liga MX no tener el aval, y en la Reunión Anual del Futbol Mexicano, se anunció que Juárez sería el nuevo equipo en Primera División, mientras que Lobos quedaba en el limbo.

Ante eso, los abogados de la BUAP trabajan en una serie de demandas contra Mario Mendívil, que fungía como dueño del equipo e incluso llegarían a la Liga MX.

