Preocupan ‘arrancones’ clandestinos en carreteras

Enrique Pérez

Victoria. – Crea descontento e inconformidad entre habitantes de este municipio, los diversos trabajos que se efectúan para la “Reposición de la Red de Drenaje” en cabecera municipal, al no tener vigilancia alguna para el correcto orden y secuencia, al estar ‘abriendo’ distintas arterias sin concluir una sola.

Debido a lo anterior, el habitante y comerciante Ramiro Hernández Hernández expresó que desde el inicio de la obra hubo ‘muchos’ descontentos, primeramente por la cuestión de la capacidad de los tubos que se están colocando.

Resaltó; “No es posible que los ingenieros o compañía que tomo la licitación no haya considerado que es una población en crecimiento y que los tubos escasamente de 16 a 18 pulgadas, a cinco años van hacer totalmente obsoletos, causando muchos problemas”.

Añadiendo en el mismo sentido, que una segunda molestia es que los trabajadores se encuentran ‘abriendo calles a diestra y siniestra”, dejándolas sin concluir, no existiendo ningún control, como tampoco seriedad por parte de las autoridades municipales, en el sentido de que exista vigilancia por parte de personal de Obras Públicas, como también del encargado de la obra.

Subrayó: “Esto co lleva a un problema de descontento de la gente, porque no hay circulación, no hay acceso que le permita una fluidez normal a la gente, a los vehículos, y es un desorden total porque no hay seriedad, al no tener ética profesional por parte de los involucrados”.

Al ser cuestionados si las autoridades municipales efectúan recorridos en la obra para su supervisión, indicó que raramente, puesto que los únicos que acuden a tomar imágenes fotográficas es personal de Protección Civil, en parte para justificar su tempo de trabajo, puesto que en esta situación, tienen poca injerencia, ya que su papel es cuidar la seguridad del peatón y situaciones similares.

Para concluir, exteriorizó que el resultado de los conflictos es la ineficiencia, ineptitud y la falta de seriedad por parte de quien toma la licitación como del gobierno municipal, quien tiene la obligación de vigilar los trabajos, que se están desarrollando en las calles; Libertad, San Juan, Calvario, y salida a Milpillas.

Cabe hacer mención que dichos trabajos dieron inicio a finales del mes de marzo, mediante una inversión total de 18 millones de pesos, teniendo previsto sustituir el 50% de la actual red de drenaje, ante el colapso que presentaba, la cual desde hacía 40 años no se tenía dato de algún tipo de mantenimiento.

G.R