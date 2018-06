Preocupan adeudos de locatarios en Guanajuato

El regidor de la ciudad afirma que la situación es preocupante para los locatarios debido a que están atrasados con sus pagos, estos a su vez indican que el cobro es insistente en algunos y en otros no

María Espino

Guanajuato.-Resulta preocupante el adeudo que arrastran muchos de los locatarios tanto del Mercado Hidalgo como de Gavira y Embajadoras por concepto de sus permisos para comerciar sus productos, manifestó el regidor panista Juan Carlos Delgado Zárate.

No dijo cifras, sólo mencionó que algunos vendedores le han comentado que es injusto que les hayan cobrado insistentemente, incluso amenazarlos con llegar a embargar sus propiedades si no pagaban; mientras que a otros que deben mucho no les han exigido ponerse al corriente, lo cual les parece indebido, pues subrayaron que las autoridades municipales deben propiciar “piso parejo para todos”.

Esto se dijo durante la Comisión de Mercados del Ayuntamiento, en donde también comentaron que no saben cuántos vendedores presentan rezago es sus pagos, ni a cuánto asciende el adeudo, por lo que acordaron solicitar al director de Servicios Públicos Municipales, José Andrés Rodríguez, que entregue un informe que contenga a detalle un padrón de locatarios, además de sus respectivos pagos y adeudos para poder analizar de qué manera dar salida a esta situación que se está tornando en un conflicto.

Zarate mencionó que luego de que hubo la amenaza de embargo, cuyo edicto se publicó en el periódico Correo y del cual no refirió fecha, en la Comisión de Mercados nunca se dio una explicación sobre lo que estaba ocurriendo ni a los miembros de la misma, ni a los comerciantes relacionados con el tema, por lo que la situación no se ha podido resolver ya que no se le ha dado la importancia que amerita, subrayó que de esto también se quejan los locatarios.

El regidor panista exteriorizó que los comerciantes del mercado Embajadoras también le han manifestado inconformidad por el hecho de que no les atienden sus solicitudes, por lo que han dicho que se sienten abandonados por el gobierno municipal, además de que hay preocupación por el adeudo que viene arrastrando varios de los vendedores y que buscan un acercamiento con la autoridad competente para ver de qué manera pueden resolver el tema y también hablar sobre las afectaciones que presenta el mercado.

Por lo anterior, los miembros de la Comisión de Mercados, el próximo jueves realizarán un recorrido por estos centros de comercio para revisar y valorar las afectaciones, priorizar las que se devana tender, además de dialogar con los comerciantes y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes.

