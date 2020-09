Preocupa rechazo del Plan Municipal del Ordenamiento Territorial

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Yann Godbert, integrante del Colectivo Colibries, acusó que, en el rechazo al documento del Plan Municipal del Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente, se ponderaron intereses políticos y económicos por parte del Ayuntamiento, más allá de los vacíos técnicos que pudo tener el proyecto.

El colectivo Colibries de Guanajuato es una organización ciudadana integrada por guanajuatenses que buscan mejorar aspectos de desigualdad social, violencia y deterioro ambiental.

El activista se refirió al rechazo del proyecto del PMDUOET en la pasada sesión del Ayuntamiento y consideró que el documento, como todo proyecto es perfectible, pero los vacíos que pudiera haber, no son tan graves, como para obligarse a que se regresara al Instituto de Municipal de Planeación.

Consideró que las razones para rechazar el PMDUOET, van más allá de lo técnico y obedecen a intereses políticos, de algunos de los integrantes del cuerpo edilicio.

“Estuvimos involucrados en el proceso de elaboración, sabemos mucho más que algunos regidores que están en el ayuntamiento, desde el punto de vista técnico el documento está bastante bien hecho, cualquier crítica técnica carece de fundamento, hay cierto contenido que podría haber sido perfeccionado, pero en ningún marco legal dice que tiene que ser perfecto (…) podemos pensar que algunos de los regidores que votaron en contra pudieron ser influenciados por intereses particulares y privados, que nos les conviene la regulación del territorio”.

Señaló que, fue el conjunto del desconocimiento técnico del proyecto, los intereses particulares, las posturas del partido y el desinterés en el cuidado del medio ambiente, llevaron al rechazo del proyecto,

El ambientalista, sostuvo que la principal preocupación del colectivo es cuál es el futuro de la capital, si se retrasa aún más la aprobación de un plan de ordenamiento ecológico y territorial.

Consideró que al no haber un documento que ordene la ciudad, se corre el riesgo de que exista un crecimiento desordenado del municipio, incluso con cambios de uso de suelo.

En riesgo el crecimiento desordenado

Con el rechazo del PMDUOET se pierde la oportunidad de darle un blindaje mayor a la protección del cerro de La Bufa y se corre el riesgo de que la ciudad siga en crecimiento desordenado e incluso en anarquía, consideró la diputada del PAN, Martha Delgado Zárate.

La legisladora manifestó que si bien La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero están protegidos y no hay riesgo de urbanización, con el PMDUOET se pudo haber dado una mayor certeza a través de una declaratoria de protección.

Afirmó que aunque se seguirá contando con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2012, para la capital del estado era muy importante tener un instrumento actualizado en virtud de que el perímetro urbano sigue creciendo y hay zonas que se deben proteger.

“El no tener este documento actualizado, las implicaciones serían simplemente estar creciendo de una forma sin apego a este instrumento posiblemente en desorden y en posible anarquía”.

Ante ello, la panista Martha Delgado Zárate señaló que es sumamente importante que las autoridades municipales retomen el tema por el bien de la ciudad.

Falso que estén sin protección legal

Es falso que La Bufa, Los Picachos, El Hormiguero y cerros circundantes se encuentren sin protección legal ya que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2012, vigente, se prevé su cuidado por lo que las zonas antes referidas no están vulnerables.

Así lo manifestaron mediante un comunicado los integrantes del Observatorio Ciudadano de Guanajuato (OCDG) la hacer público su posicionamiento sobre el rechazo en el Ayuntamiento al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET), en donde comentan que la elaboración de este documento esta “sobre politizado por el Ayuntamiento y por ello mencionan la necesidad de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) sea dotado de independencia económica y cuente con autonomía técnica con el objetivo de que predominen los criterios técnicos sobre los intereses que pudieran existir

Además resaltan que, si bien el rechazo del nuevo Programa no abona a la mejora de la gestión de la problemática urbana el OCDG son conscientes de que no se ha construido genuinamente un consenso social entorno a este nuevo Programa y existen temas adicionales que consideran se deben incluir, no precisan a cuales son esos temas.

El OCDG reconoce que la capital requiere de instrumentos jurídicos que fomenten el desarrollo urbano y garantice el cuidado y preservación del hábitat donde se desarrolla la comunidad, pero resaltan, que se deben construir de manera genuina, además dicen esperar la pronta aprobación de los instrumentos regulatorios del desarrollo urbano y ordenamiento ecológico y territorial consistentes en un programa y un Reglamento de Zonificación y Destinos del Suelo para el municipio de Guanajuato que permita su adecuada gestión.