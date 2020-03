Preocupa que federación no esté lista para atender contingencia

Redacción

Guanajuato.- Daniel Díaz Martínez dijo que además de la falta de recursos, es preocupante que los hospitales y clínicas del IMSS e ISSSTE y otras instituciones de salud pública no tienen la capacidad de atender los casos que inevitablemente se presentarán y que luego todos se quieran atender en los hospitales del estado, por lo que pidió que estas sean reforzadas.

Díaz Martínez señaló que en materia de infraestructura la entidad cuenta con los espacios para atender una posible epidemia, con 166 salas de aislamiento, 50 salas de choque, 191 camas de terapia intensiva, además de que han adquirido equipos de monitoreo, trajes especiales, cubre bocas.

“Vean la diferencia, de todo el resto de las instituciones que conforman el sector salud, me preocupa que los más de 3 millones de habitantes que se deben atender en el IMSS, ISSSTE, Pemex y en Sedena, difícilmente van a encontrar un hospital equipado, estos hospitales su administración esta centralizada, he ahí la diferencia de tener una administración local a una centralizada y me preocupa además que a nivel nacional no exista un abasto de medicamento que supere el 40%, el estado de Guanajuato tiene un abasto de mas del 95.7%, porque digo esto porque no existe una vacuna, no existe un medicamento o tratamiento específico entonces tendríamos que atender a los pacientes con medicamentos sintomáticos y todo lo que el paciente necesite de acuerdo al cuadro y la gravedad que presenta (…) discúlpenme el comentario pero dije que iba a ser muy responsable con esta información y es importante que todas estas instituciones se fortalezcan y no hasta que ya tengamos una situación grave, de un impacto incontrolable y que todos se quieran venir a atender a los hospitales de la Secretaría de Salud”.

Por separado, el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo señaló que en caso de requerirse mayor recurso el titular del ejecutivo tiene la facultad de hacer traspasos de cuentas para poder atender la contingencia, “sería verdaderamente complejo ir a otra parte de que este Congreso tenga que autorizar, hoy el ejecutivo tiene la facultad legal de traspasos de cuentas”.

Solo dos casos

Ante legisladores reiteró que hasta el momento solo hay dos casos confirmados en la entidad, aunque uno de estos podría descartarse, y señaló que estos casos no se han subido a la plataforma nacional, pero que se espera queden reflejados en este día.

Por otra parte, informó que se tomó la decisión de restringir visitas a los hospitales, pues “es un riesgo estar en salas de espera, salas de consulta externa y urgencias”.

Habló sobre las capacitaciones que se han dado tanto a los hospitales privados como a los prestadores de servicios, hoteles, restaurantes, antros y bares.

El secretario de Salud reiteró el llamado a que no se genere pánico en la ciudadanía e insistió en que se implementen las medidas de prevención necesarias como el lavado de manos.

Incluso al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Salud, Raúl Márquez Albo, pidió a las personas que no tuvieran funciones esenciales en la misma se retirarán del salón y pidió que los asistentes tuvieran al menos un metro de distancia entre sí.

LC