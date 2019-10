Preocupa el impuesto a ventas por catálogo

El cobro de ISR pegaría a la economía de miles de familias; consideran vendedoras dejar el negocio en caso de que se apruebe la propuesta de la Secretaría de Hacienda

Irapuato.- Alrededor de 100 mil mujeres guanajuatenses dedicadas a las ventas por catálogo se podrían ver afectadas con el nuevo esquema de pago de impuestos de personas físicas, que propone la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Paquete Económico 2020.

Esta fue presentada a la Cámara de Diputados Federal y en donde “se propone establecer un esquema para facilitar el pago del ISR (Impuesto Sobre la Renta) a las personas físicas que únicamente realicen actividades empresariales al menudeo como vendedores independientes de productos al menudeo de empresas por catálogo”.

Negocio conformados en al menos un 70% de mujeres, madres de familia o trabajadoras del hogar, de empresas líderes nacionales como Avón, Mary Kay, Jafra, siendo estas una de las principales marcas en el país; mujeres como Mónica del municipio de Irapuato, quien es madre de familia y además de trabajar en una empresa de ventas por catálogo tiene que cuidar a sus hijos y apoyar a su esposo en los gastos de la casa.

“Si yo estoy trabajando así es porque tengo necesidad, no quiero descuidar a mis hijos pero no porque no tenga nada que hacer, soy casada pero los sueldos de una persona no te alcanzar para mantener renta de casa, comida, escuelas, inscripciones, útil escolares, transporte, doctor, todo eso y zapatos, vestidos de todo, no alcanza, tenemos que buscar la manera, si nos afectaría muchísimo pagar impuestos, no podemos rentar un local pues ni siquiera para eso da”, comentó.

Además dio a conocer que al menos la empresa en la que ella trabaja le exige una venta mensual de 2 mil pesos mininos y a pesar de no dedicarle mucho tiempo por atender a sus hijos, aun así tiene que esforzarse para a final de mes poder tener una ganancia significativa, eso si no encuentra personas ‘mal quedadas’ que no le paguen.

“Para empezar nosotros andamos cobrando de casa en casa, si hay una persona que nos debe 350 pesos, esa cantidad no nos la pagan de contado, nos van pagando en abonos y a veces inclusive tenemos que pagar hasta combis para pasar por el abono, por ejemplo: tengo que ir por 50 pesos que me deben de un producto y en puro pasaje me gastó 20, imagínate de esos 50 sólo me quedan 30 pesos de ganancia y eso cuando la gente es responsable y te paga”, manifestó.

Al igual que Mónica, hay otro 12.6% de mujeres dedicadas a la venta informal en Guanajuato, esto de acuerdo a la más reciente encuesta de ocupación y empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en donde se revela que en el segundo trimestre de este año, del millón de mujeres mayores de quince años que se encuentran económicamente activas, son un poco más del uno por ciento las que ejercen este tipo de actividades.

Otras mujeres decidieron guardar el anonimato para ‘no tener problemas’ pero que dijeron dedicarse a la venta por catálogo de zapatos, maquillaje, utensilios para el hogar, suplementos alimenticios, calzado, blancos y un sinfín de productos, señalaron preferirían abandonar el negocio antes que tener que pagar más de lo que ganan.

Lamentan vendedoras la iniciativa:

