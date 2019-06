Preocupa a vecinos alza de asaltos violentos en Centro Histórico

Muchas víctimas afirman que han perdido la fe en las autoridades, y que las denuncias se han vuelto un trámite inútil, pues al poco rato salen libres lo ladrones, o a veces ni siquiera los agarran

Luz Zárate

Celaya.- Vecinos de las calles del primer cuadro de la ciudad, ubicadas a sólo dos cuadras de la Presidencia Municipal, denunciaron el incremento de asaltos violentos que se viven en calles tan céntricas como la Morelos, Tenochtitlan, 5 de mayo, Rivapalacio, entre otras.

Denunciaron que en las últimas semanas han aumentado los robos a transeúntes, incluso hay casos de personas lesionadas con arma blanca por resistirse al asalto, por lo que solicitan mayor presencia policiaca y rondines constantes.

Ni la cercanía con Presidencia los defiende

“Yo iba caminando por Tenochtitlan rumbo al Boulevard cuando se acercaron unos chavos, eran jóvenes, me asaltaron pero como me resistí me navajearon, lo bueno que no me mataron y estoy aquí para contarlo, pero así como yo son muchos los que corren peligro y eso que estamos a unas cuadras de la Presidencia, en pleno Centro Histórico, se supone que debería haber mayor seguridad. Son varios que se paran aquí en la cuadra y asaltan a todos los que pasan”, señaló Pedro, uno de los afectados.

También Juan Manuel contó que sobre la calle Morelos un hombre se acercó lo asaltó y aunque le dio los objetos de valor que traía, aun así le disparó e hirió en una pierna.

“Esto pasó frente a un puesto de tacos y frente a muchas otras personas que vieron, nadie se metió; yo entiendo que no se metan porque a estas alturas pueden matar a cualquiera por meterse en donde no lo llaman, pero lo que me sorprende es que así de fácil sea arrebatarle a alguien sus cosas, y hasta la vida podrían quitarle sin problema”, dijo el hombre .

Y así como ellos, muchos son los ciudadanos que denuncian los ilícitos pero sólo lo hacen en redes sociales.

Las cifras de denuncias no coinciden con los robos

En Celaya es común escuchar que las personas se quejan por la ola de robos que a diario suceden, sin embargo de enero a mayo sólo se denunciaron 19 robos a transeúntes.

Las personas prefieren denunciar a través de las redes sociales que fueron víctimas de un asalto pero no lo hacen en el Ministerio Público.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que de enero a mayo se han denunciado en este 2019 sólo 19 robos, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 48.

Se ha perdido la fe en las autoridades

Según lo que relatan las personas que han sido víctimas de un asalto, no denuncian por la falta de confianza en las instancias encargadas de la Procuración de Justicia o porque los policías dejan libres a los delincuentes antes de ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Según el INEGI, por cada delito denunciado, nueve no son informados a la autoridad competente.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 señala que la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.7%.

Los robos se han registrado con y sin violencia, sin embargo en cualquiera de los casos, los afectados se sintieron vulnerados.

“No tiene caso levantar denuncia, es pura pérdida de tiempo, no les pasa nada, nos roban a la vista de todos y nadie hace nada, los policías los dejan robar y hasta los dejan ir, para qué perdemos el tiempo denunciando. No hay confianza en la autoridad, se los lleva la Policía y los volvemos a ver robando al rato de que los detienen”, criticó Ramiro, vecino de la calle Tenochtitlan.

El delito de robo sí es uno de los que compete directamente al municipio prevenir o disminuir la tasa de incidencia, pues para ello están las labores de Vigilancia y los Operativos, sin embargo no se tiene una cifra real de los atracos, pues la mayoría de los transeúntes no denuncian.

JG