Preocupa a Tena tantos expulsados

El ‘Rebaño Sagrado’ registra más expulsiones que goles o puntos obtenidos en lo que va de la temporada; Antonio Briseño, Alan Cervantes, Alexis Vega y César Huerta son los jugadores a los que les han mostrado la tarjeta roja

Redacción

Ciudad de México.- A pesar de que Luis Fernando Tena lleva muy poco tiempo al frente del ‘Rebaño Sagrado’, el equipo registra más expulsiones que goles o puntos obtenidos en lo que va de la temporada; Antonio Briseño, Alan Cervantes, Alexis Vega y César Huerta son los jugadores a los que les han mostrado la tarjeta roja antes de finalizar el cotejo.

Al estratega del Guadalajara, Luis Fernando Tena, si le preocupa la situación disciplinaria del equipo, asegurando que no es su estilo y buscará que sus pupilos se olviden del árbitro central y tengan como prioridad jugar futbol.

“Si me preocupa. El temperamento es muy bueno, siempre y cuando lo puedas controlar. No está bien que tengamos tantos expulsados, nos ha costado muy caro (…) A mí me gustan los equipos disciplinados, que se olvidan del árbitro y se dedican a jugar y no se pelean con el rival y tienen un comportamiento como debe ser, respetando el reglamento”.

Ante Rayados, buscarán exhibir las mejorías en el terreno de juego, donde jugarán de la misma forma que en sus juegos de visita. Chivas jugará ante Rayados en su compromiso de la fecha 14, a disputarse el domingo en punto de las 19:00 horas.

