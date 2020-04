Preocupa a papás nuevo reto de internet : escupir fuego

Redacción

Andorra. – Conforme pasan las horas y los días es cada vez más difícil que los más pequeños se mantengan entretenidos recluidos en casa debido a la pandemia.

En algunos países las reglas han sido más estrictas, las personas sólo pueden salir por lo más básico.

Los uniformados, en las calles vacías, lograron distraer por un buen rato a los niños para llevarles alegría.

Los pequeños desde sus balcones vieron cómo los policías bailan al ritmo de Baby Shark, te dejamos el video.

Police in Andorra, Spain, keeping kids entertained during the lockdown by performing Baby Shark.

This is what we’re here for!

— Goodable (@Goodable) March 30, 2020