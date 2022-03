El quedarse sin el programa Escuelas de Tiempo Completo afectará mucho a los padres que trabajan y buscaban este apoyo

María Espino/ Nancy Venegas

Guanajuato.- Padres de familia, cuyos hijos acuden a escuelas que tenían el programa Escuelas de Tiempo Completo, se dijeron preocupados por la cancelación del programa. Este representaba una buena opción para que sus hijos mejoraran académicamente; les dejaba más tiempo libre; y obtenían beneficios como alimentación en el plantel educativo, talleres de arte, literatura, entre otros.

En Guanajuato capital son 12 escuelas las que contaban con este programa:

Centro de Atención Múltiple López Dávila

Ponciano Aguilar

Miguel Hidalgo

Ignacio Allende

Juan Aldama

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

16 de Septiembre

Licenciado Euquerio Guerrero López

José Maria Pino Suarez

Niños Héroes

Telesecundaria Número 893.

Hasta este viernes, varios padres de familia aún desconocían que el programa fue suspendido y reaccionaron desconcertados al saber que ya no contaran con este beneficio.

Señalaron que, si bien les daban más herramientas académicas a sus hijos, también a ellos como padres que trabajan les daba más tiempo para hacer otras actividades.

¿Maestros ya sabían?

Uno de los maestros de la escuela Ignacio Allende, quien pidió omitir su nombre, señaló que el tema no es novedad para ellos pues prácticamente, desde que comenzó la pandemia, hace ya dos años, autoridades de la Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato ( SEG ) les informaron que el programa de Escuelas de tiempo completo se canceló.

Apuntó que desde ese tiempo en las escuelas que contaban con dicho programa comenzaron prepararse para implementar “La Escuela es Nuestra’ ( LEEN )” a partir de este año.

Además, aseveraron que los padres de familia ya saben que “Escuelas de Tiempo Completo” ya no existe y con ello los horarios de clase se redujeron. Antes era de las 8:00 de la mañana a las 14:30 de la tarde y ahora la salida será igual que todas las escuelas a la una de la tarde.

Ya no se realizaran las actividades extracurriculares que se ofertaba como los talleres de arte, música, entre otros; ya que la escuela no recibirá el recurso con el que costeaba esas actividades, además no hay tiempo suficiente.

Afectará su desarrollo, advierte delegado de la SEG

Para el delegado de la región IV de la SEG, la cancelación del programa, sólo afectará el proceso de formación educativa de los alumnos y atentará contra su sano desarrollo. Esto porque tendrán tiempo libre sin la supervisión de ningún adulto.

En los municipios pertenecientes a la región IV de la SEG, operaban 107 primarias y 7 secundarias con 17 mil 97 alumnos, 694 directivos y 52 intendentes bajo la modalidad de escuelas de tiempo completo.

Donde la jornada se extendía a una o tres horas, más a las actividades académicas. Se trataba de actividades deportivas, artísticas y culturales bajo la supervisión de docentes. Además recibían alimentos, que beneficiaban a la economía de las familias vulnerables.

Pero el gobierno federal canceló este programa. Al respecto el delegado de la región IV de la SEG, Nicolás Gutiérrez Ojeda dijo que esta medida será perjudicial.

“Esto nos ocasionará que los niños estén en su casa haciendo nada, no estando cuidados y obviamente siendo vulnerables para otro tipo de actividades no en beneficio de, sino más bien en perjuicio de la familia o de la propia comunidad”.

Señaló que se buscarán alternativas para que este sistema pese a que ya no tendrá la aportación económica de la federación continúe. Se buscará a empresas y organismos civiles que pudieran sumarse a la causa.

“Ahora vamos a tener que buscar nuevas formas de atender, que en la escuela se mantenga esta jornada, todavía no encontramos bien el modelo yo creo que tendremos que hacer acuerdos, convenios con empresas para el trabajo en la parte de alimentación… Finalmente hay que estructurar bien un proyecto y buscar cómo poder garantizar el dar el servicio”.

