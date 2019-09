Preocupa a Morena rumor de que Sheffield ya reparta candidaturas

Enrique Alba hizo un llamado a la sensatez para que, quien encabece el partido, dirija la institución para ser una opción en el próximo periodo electoral

León.- Son rumores, pero preocupan a la estructura de Morena Guanajuato. Enrique Alba, secretario de Derechos Humanos y Civiles del Comité Estatal de este partido señaló que “se dice” que Ricardo Sheffield ya anda prometiendo candidaturas para el 2021…y no es el líder.

Recordó que Ricardo Sheffield buscaba la candidatura a la alcaldía de León por Acción Nacional, terminó por cambiarse a Morena y contender por la gubernatura de Guanajuato.

Lo anterior se da, tras el contexto que hay al interior del partido por la renovación de las dirigencia de Morena.

Ante esto, Enrique Alba hizo un llamado a la sensatez para que, quien encabece el partido, dirija la institución para ser una opción en el próximo periodo electoral…lo mismo para el ex panista.

“Yo creo que Ricardo también debe de ser muy sensato, él no es el dirigente estatal del partido. Él no puede andar por el estado ya prometiendo candidaturas, esa no es la forma en la que debemos de conducirnos en Morena. No me consta, pero lo que se dicen en los pasillo, si me lo han contado”, destacó.

El político también reprobó que “la pólvora” que tienen en el partido se acabe con las peleas internas entre los distintos grupos.

También llamó a los senadores, regidores, alcaldes para que no hagan eventos masivos “a la vieja usanza” con los informes que deban de dar a la ciudadanía, pues va en contra de la mística del Movimiento de Regeneración Morena.

“Eso no nos ayudar para da una muestra de que queremos cambiar. ¿Cuál cambio? No podemos usar las formas que se usaron en otros momento, porque nos van a reclamar”, destacó.

Enrique Alba, Secretario de DH de Morena

