Preocupa a expertos incendios ocasionados por hackeos a cargadores de celulares

Estados Unidos.- Las esperanzas de poner fin a la pandemia de Covid-19 con una vacuna crecieron hoy después de que datos prometedores revelaron los experimentos de la Universidad de Oxford son seguros y provoca una reacción inmune que dura al menos dos meses.

Los resultados de la vacuna, muy esperados en los ensayos clínicos, revelaron que más del 91 por ciento de los voluntarios inyectados produjeron una respuesta inmune contra el coronavirus que duró un mes o más.

Las respuestas inmunitarias se mantuvieron fuertes durante al menos 56 días, según los resultados en The Lancet. Pero todavía no tendrá licencia para uso humano porque no se ha demostrado que funcione y los resultados solo muestran que es prometedor.

Sin embargo, los científicos que realizaron el estudio dijeron que es “posible” que la vacuna esté lista para diciembre si las pruebas continúan según el plan.

Crucialmente, nadie sufrió ningún efecto secundario negativo de la vacuna y está estimulando el sistema inmunológico como esperaban los científicos.

La vacuna de la Universidad de Oxford, llamada AZD1222, ya está siendo fabricada por el gigante farmacéutico AstraZeneca y el gobierno del Reino Unido ha ordenado 100 millones de dosis con anticipación.

Los investigadores del proyecto dijeron que “los primeros resultados son prometedores”, pero agregaron que aún se necesita mucho más”. Si la vacuna se administra al público, es probable que se administre en dos dosis juntas, dijeron los desarrolladores, porque eso parece fortalecer la respuesta del cuerpo.

Otro estudio publicado también en The Lancet mostró que una vacuna que se está desarrollando en China es prometedora y produce fuertes respuestas inmunes.

Los resultados tan esperados se producen después de que el primer ministro Boris Johnson intentara moderar las expectativas cuando admitió que no estaba totalmente seguro de que hubiera una vacuna para fines del próximo año.

El profesor Adrian Hill, director del Instituto Jenner en Oxford, dijo: ‘Es posible que se use una vacuna para fin de año.

‘Creo que la vacuna puede estar disponible para algunas personas en grupos de alto riesgo en el Reino Unido para finales de año. Pero no estará disponible para todos de inmediato.

“Es probable que se administre a las personas que tienen más beneficios para obtenerlo antes, y luego se lo presentará gradualmente a otras personas”.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que la actualización de la vacuna era “una noticia muy alentadora”.

Felicitando al equipo de Oxford y alabando el “liderazgo” de AstraZeneca, tuiteó: “Ya hemos ordenado 100 millones de dosis de esta vacuna, en caso de que tenga éxito”.

Boris Johnson tuiteó: ‘Esta es una noticia muy positiva. Un gran agradecimiento a nuestros brillantes científicos e investigadores líderes mundiales en @UniofOxford.

“No hay garantías, todavía no estamos allí y serán necesarios más ensayos, pero este es un paso importante en la dirección correcta”.

