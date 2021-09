Nancy Venegas

Irapuato.- Pese a que los festejos patrios incrementaron la afluencia de comensales en restaurantes locales, Miguel Hernández Roque, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que las pérdidas en los afiliados ascienden al 70% y a más de año y medio de la pandemia por coronavirus, aún no recuperan las pérdidas por los meses de inactividad para prevenir contagios.

Uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19, fue la industria restaurantera, porque por meses y para prevenir contagios, los negocios tuvieron que interrumpir sus actividades, pero sus gastos de operación, mantenimiento y salarios de los trabajadores continuaron.

Hernández Roque, presidente de la Canirac, sin precisar cifras, dijo que los festejos patrios provocaron un ligero aumento en la afluencia de comensales, lo que implica un respiro para los industriales afiliados.

“Tuvimos pocos eventos realmente no hubo mucha preparación de eventos para el día 15 y el día del grito, sobre todo por la situación de los aforos, pero parece ser que fue bien hubo un repunte”.

El semáforo para la reactivación económica en el estado se ubica en amarillo con alerta, con ello entre otras cosas se redujo a 60% el aforo permitido en los restaurantes.

“Los cambios de semáforo ha afectado hasta en un 25% recordemos que no hemos tenido un semáforo verde, no hemos no podido lograrlo, recordemos que tenemos alrededor del 70% de pérdidas en estos casi 2 años de la pandemia, esto representa un respiro para nosotros, pero no una recuperación plena”.

El presidente de la Canirac, comentó que los ingresos que perciben los restaurantes locales, han sido suficientes para mantener la plantilla laboral y gastos fijos, pues 10 de los negocios afiliados obtuvieron los créditos de fondos Guanajuato y empezaron a cubrir los pagos.