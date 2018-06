Preocupa a Canaive el contrabando de vestimentas

El gobierno federal en las aduanas deberían de ser más fuertes, para que se evite que entre tanta mercancía de contrabando y subvaluadas

Luis Telles

Moroleón.- Fernando de la Vega Araiza, director de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Guanajuato, señaló que se ha relajado el trabajo en las aduanas de México, “sí se hace el trabajo, pero no como se debiera”, después de que enfrentan dos problemas muy grandes, el contrabando ‘de siempre’ y el técnico, este último es la subvaluación, prendas de vestir que entran al país con un valor muy bajo, precio que muchas veces no alcanza ni el valor de los avíos que traen dichas prendas.

Dijo que el gobierno federal en las aduanas deberían de ser más fuertes, para que se evite que entre tanta mercancía de contrabando y subvaluadas, “el último número que se tiene es de casi 265 millones de pesos que entraron en el 2014, cantidades muy altas, pero con precios muy bajos, que no sabemos cómo entran”.

Fernando de la Vega dijo que se han unido la cámara del calzado y otras cámaras para evitar que les afecte el contrabando técnico.

Dijo que el 2017 para Guanajuato fue un buen año, por lo que esperan que las cosas continúen igual, sin embargo dijo que por otro lado están con la preocupación porque se abrieron y se van abrir gradualmente las fronteras con Malasia y Vietnam, que son competidores fuertes en lo que se refiere a la fabricación de prendas de vestir.

“Es una preocupación que tienen los empresarios de todo México, no sólo de Guanajuato (…) porque competimos en una cancha que no es igual para todos y creo que de las principales acciones que debe tomar el gobierno mexicano es parar, controlar bien nuestras fronteras para que todas esas prendas de vestir, en la bajada gradual de los impuestos, no nos afecte tanto”, concluyó.

