Premios Emmy se están convirtiendo en un evento más pequeño

Estados Unidos.- ¿Brangelina se habrá acabado para darle paso a Braniston? No sabemos. Lo que sí es que ambos volvieron a reunirse virtualmente, y ella no dejó de hacerlo reír durante la conversación.

Hace unos años, ambos actores tuvieron un matrimonio de cinco años y dos de novios hasta que se terminó y Brad Pitt comenzó una relación con Angelina Jolie con quien tuvo seis hijos hasta que en 2016 decidieron ponerle fin a su relación.

Este 17 de septiembre ambos volvieron a dejarse ver juntos virtualmente aunque desafortunadamente no para reanudar la relación amorosa, sino en una reunión organizada para recaudar fondos para las organizaciones Core y Reform Alliance que buscan mitigar el impacto por la pandemia.

Durante la videollamada a Aniston y a Pitt les tocó recrear una escena. Ella era Linda Barret y él era Brad Hamilton. En uno de los diálogos Jennifer leyó lo siguiente: “Hi Brad. You know how cute I always thought you were. I think you’re so sexy. Will you come to me?”.

El actor no pudo evitar sonreír varias veces, mientras que Jennifer intentó mantenerse seria a pesar de que los demás artistas invitados no pudieron evitar las risas, sobre todo la actriz Julia Roberts.

En este evento también estuvieron Matthew McConaughey, Sean Penn, Henry Golding, Shia LaBeouf, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta y Morgan Freeman.

Aquí puedes ver la reunión:

