Luego de una asamblea de clubes, se acordó que la Premier League de Ucrania se da por terminada sin que haya campeones oficiales

AP

Ucrania.- La Premier League de Ucrania puso fin a su temporada de forma oficial tras la invasión rusa.

Tras una videoconferencia con los clubes, la liga anunció el miércoles que la clasificación que había el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa y se suspendieron los partidos, se consideraría definitiva “porque el campeonato no puede disputarse por entero”.

El Shakhtar Donetsk iba líder en ese momento, aunque la liga dijo que no se entregaría un premio oficial.

La clasificación de la Premier League de Ucrania podría determinar el pase a campeonatos europeos la próxima temporada si se considera que los clubes ucranianos pueden jugar. La decisión de la liga aún debe ser aprobada por la Federación Ucraniana de Futbol.

🇺🇦 Season 2021/22 is over now



On April 26, they held a General Meeting of the UPL Clubs.



The clubs supported the proposal to end the 2021/22 League season as the championship cannot be completed. The table reflects the standings as of February 24, 2022. pic.twitter.com/4bKkzQzFfk