Prefieren perredistas ir solos en Jaral

‘Pensábamos ir desunidos’, porque al PRD le perjudicaba ir en coalición, afirma Carmen Rivera

Luis Telles

Jaral del Progreso.- La regidora del PRD, Carmen Rivera Juárez, señaló que antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazara la coalición PRD-PAN, en Jaral del Progreso no iban a ir juntos, ‘pensábamos ir desunidos’, porque al PRD le perjudicaba ir en coalición.

“A mí esto de las alianzas no me gustaba mucho, yo no era devota de la coalición, yo no quería porque al final al PRD no le perjudica que no haya dicha coalición, a quien le perjudica es a la candidata del PAN (Verónica Orozco), porque a ella sí le iban a servir los votos de los perredistas, porque se le iban a ir en cascada a ella”, dijo.

Carmen Rivera reiteró que en su partido existe más confianza en ir solos en el proceso electoral, porque con los muchos o pocos votos que saquen, sabrán que es el resultado del trabajo hecho como grupo político y en coalición no lo sabrían.

Además dijo que, en coalición no iban a trabajar bien en la campaña, porque la candidata panista estaría con su planilla por su lado y los del PRD con su grupo por otro, “la gente no iba a saber por quién estaría votando, si por el PRD o por el PAN, se iban a confundir, si eres PRD cómo ibas a cambiar por el PAN.

Y, por otro lado, la panista, Verónica Orozco, nunca se acercó para sostener un diálogo, porque al final de cuentas ella es la que me ocupaba a mí, a los perredistas, yo no a ella”, expresó.

