Prefiere Ramón González no hablar

Ante rumores de destitución, el titular del Implan calla; destacó que la información está disponible en línea para su consulta

María Espino

Guanajuato.- Ramón Gonzáles Flores, titular del Implan, dijo que no dará ninguna postura sobre lo dicho por Oscar Aguayo, regidor de Morena, sobre la solicitud que, aseguró, harán algunos ediles para destituirlo de su cargo por supuesta opacidad en la elaboración y publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET).

Flores se limitó a decir que no generará polémica con este tema que carece de sustento pues aseveró que cuando Aguayo pidió el programa le informaron que no podían dárselo porque aún no concluirá la parte técnica, aspecto que dijo era necesario para que estuviera completo y poderlo compartir.

Manifestó que apenas ayer martes estuvo disponible la síntesis del documento en la página oficial del Instituto por lo que los ciudadanos interesados en conocerlo ya pueden descargarlo.

Flores dijo que el programa ya se entregó a todos los miembros del Ayuntamiento para que lo conozcan y al igual que el resto de capitalinos, si tienen alguna duda, sugerencia u observación la hagan mediante los canales adecuados y aseveró que a todos se les dará la atención pertinente

