Predial podría aumentar para el próximo año en la capital

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña afirmó que para el Presupuesto de Egresos del próximo año se seguirá privilegiando el recurso para seguridad, servicios municipales y desarrollo social, ante los recortes presupuestales federales y la posible cancelación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

A decir del alcalde aunque la pretensión es que no haya incremento en los impuestos locales, se está analizado un posible aumento predial o si existe la posibilidad económica de que se quede como está.

“Yo quisiera que no subieran algunos impuestos, sin embargo, el señor tesorero no creo que me deje, tenemos que subir el predial o lo podemos dejar con el mismo tema. Se está haciendo ese planteamiento y queremos tener un buen presupuesto, que el ayuntamiento lo entienda, que no se polarice y que no se politice y que salgamos con un presupuesto en el que todos salgamos beneficiados, sobre todo los que menos tienen y los que menos pueden, que es la gente de escasos recursos”.

En ese sentido, afirmó que aquellas partidas que por motivo de la pandemia se restringieron se pueden eliminar para el próximo año como viáticos o recurso para eventos, “por ejemplo los cafecitos o los viáticos o los boletos de avión, ni caso tiene que el próximo año tengamos boletos terrestres ni aéreos ni nada”, y adelantó que ese recurso se irá a las áreas que se están fortaleciendo principalmente a seguridad, pues en caso de que se elimine el Fortaseg, no habría recurso para incremento de sueldos, equipamiento y capacitación de policías.

A decir de Navarro, el gobierno federal pretende ahorcar al estado de Guanajuato y sus municipios, por lo que espera que el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, logre bajar recursos para la capital, y reprochó que otros legisladores guanajuatenses como la senadora Antares Vázquez de Morena, no hagan nada por ayudar al estado.

“El otro diputado que le quedó chico a nuestro municipio que se me olvida de qué partido es porque nunca más regresaron, a parte que son de esos, los que nadie vota por ellos, los plurinominales, pues que pues, tenemos una senadora que se la pasa quejándose en las redes sociales y tampoco nunca ha venido a ver en qué ayuda”.

No hubo gasto del erario para viaje a Ashland

Por otra parte, el alcalde señaló que, para el viaje a Ashland, Oregon solo se erogó recurso para los boletos de avión de los cinco elementos de Bomberos que acudieron en apoyo por los recientes incendios.

“Fue todo, porque nos invitaron dónde quedarnos, dicen que donde come uno comen seis, no hubo más gastos, se refrendó la amistad, se refrendó la hermandad, hay cosas importantes en temas de solidaridad y los 51 años de hermanamiento, es como todo, hay a quien le gusta y a quien no le gusta, mientras no me haya gastado el dinero del pueblo del erario público no le estamos haciendo ningún mal a nadie”, sostuvo.

Afirmó que no se descuidó la administración municipal durante los días que estuvo ausente y que los resultados del segundo informe de gobierno ya “están calientitos sobre la mesa, no se descuidó nada al contrario seguimos trabajando y chambeando duro y tendido”.

Navarro y una comitiva de cinco bomberos viajaron a Ashland desde el pasado miércoles 9 de septiembre hasta el domingo 13 para apoyar en el combate a los incendios que se registraron en la ciudad hermana.