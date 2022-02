Como parte del escenario inflacionario que trajo la pandemia, está la presión del petróleo con precios que rondarían los 90 dólares en 2022 por la falta de capacidad de producción de las petroleras.

Estaremos inmersos, como se dice, en altas facturas para los consumidores y de buenas ganancias para los productores.

La SHCP de Rogelio Ramírez de la O recién tuvo que aplicar un 100% de subsidio al IEPS a la gasolina magna para suavizar el golpe del precio que se elevó 12% en 2021, máxime el compromiso de Andrés Manuel López Obrador.

El sacrificio se suma a los apoyos que la SHCP ha otorgado a Pemex. La cifra en el sexenio es de 26,700 mdd más la refinanciación del 2022 ya anunciada que andará en 3,941 mdd. Claro que lo proyectado en el presupuesto para el precio del crudo en 2021 y 2022 dan colchón.

Está por reportar Pemex de Octavio Romero y aunque deberá registrar una mejora en su pasivo, seguirá latente la limitada capacidad de producción. Las inversiones están lejos de lo que se requiere. En otras palabras, vuelta al pasado, máxime la falta del concurso de la IP que era la llave, por la política de Sener de Rocío Nahle.

Si bien en divisas la exportación de crudo con 27,815 mdd nos coloca cerca del 2018, con un superávit de más de 8,500 mdd, esto se deberá a los precios, porque la plataforma de producción de crudo cerró 2021 en 1.925 mdbd cuando en 2018 estaba en 2.018 y en 2016 en 2.458. En volumen sólo se exportó a razón de 1.018 mdbd vs 1.184 del 2018 y 1.194 del 2016.

En cambio las importaciones de petrolíferos por 19,300 mdd en 2021 están al nivel del 2016, ya que la capacidad de las 6 refinerías no logró la meta.

Tras el bajón del 2020, las ventas internas de petrolíferos en 1.105 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) remontó el 1.064 al que se cayó por la pandemia en 2020, pero no el 1.364 del 2019.

En específico gasolinas quedó en 574.9 MMpcd en 2021 vs 571.2 del 2020 y 720.2 del 2019. En ese sentido la coyuntura frenó las importaciones y amortiguó la incapacidad de Pemex. Obvio dicha combinación ya no se repetirá este 2022.

Así que historia conocida.

VIVENDI COMPLICA LO

DE RADIOPOLIS Y MACCISE EMPUJA

Con las gestiones que realiza Vivendi para quedarse con Prisa, el asunto de la desinversión del 50% de Radiópolis por Crédito Real que preside Ángel Romanos Berrondo podría complicarse más. La firma francesa con el 9% en el grupo español busca escalar al 29.9% para tener el control. Después de lo de Carlos Cabal, Prisa no quiere sorpresas aquí. Entre los interesados además de Francisco González de Multimedios, apunte a Anuar Maccise quien recién ha cobrado importancia. Veremos.

AGUACATE A EU DESDE HOY Y LOGRA APEAM ESQUEMA

Desde hoy se reanudarán los envíos de aguacate a EU. La Asociación de Productores y Empacadores de México (APEAM) que dirige Armado López Orduña logró que el gobierno de ese país aprobara una unidad de investigación y seguridad que garantizará el trabajo de sus inspectores. Los últimos incidentes no eran aislados. Desde 2019 hubo amagues que no se atendieron.

CHÁVEZ DE VIDANTA AÑEJA PROMOCIÓN VÍA ENGAÑOS

Y ahora que Daniel Chávez y Vidanta está en el centro de atención por el escándalo de la “casa gris” sirva remarcar sus políticas de promoción. Vía una tarifa de descuento se atrae al cliente, mordido el anzuelo, la estancia en unos de sus hoteles puede convertirse en una tortura. Acoso extremo para acudir a una presentación de ventas que borra una mañana al afectado. De no hacerlo la tarifa a pagar es estratosférica. Añeja práctica.

