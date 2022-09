El PRD en Guanajuato ya no cuenta con representación ni registro en el estado, pero buscará reactivare y apostar a la juventud

María Espino

Guanajuato.- De cara a las elecciones 2024 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció su reactivación en el estado de Guanajuato. Aunque por el momento no cuentan con representación en el Congreso local, llegan con nuevas propuestas públicas que pronto darán a conocer.

Saltiel Avalos Santoyo, Presidente del Consejo Estatal del PRD, manifestó lo anterior y apuntó que por ahora el proceso es de reagrupar a los militantes para generar estrategias y comenzar a “darla batalla” con políticas públicas que oferten un México tranquilo. Resaltó que en Guanajuato y a nivel nacional están desbordados los índices de inseguridad.

Por ello dijo en el PRD consideran necesario comenzar reactivarse como partido y de acuerdo al panorama en la entidad conjugar una estrategia de carácter estatal para poder llegar a un Guanajuato seguro, próspero y que siga avanzando.

Fotos: María Espino

“En un ejercicio de autocrítica. No estamos en las mejores condiciones, pero si necesitábamos ya reactivarnos políticamente. Pero ordenadamente a través de nuestro instituto político y de quien nos representa que es nuestra Secretaria General, no a través de apariciones de personajes que de repente son como cometas y aparecen casi con sacrificios para obtener una candidatura. No, eso no lleva a nada. Necesitamos ser ordenados”, expresó Avalos.

Buscarán reactivarse en Guanajuato

Además señaló que buscarán todos los medios para reactivar al partido en la entidad, pues recordó que al no contar con registró en Guanajuato por el momento no cuentan con presupuesto. Esto generó una serie de situaciones administrativas muy complicadas para la militancia. Por ello se formuló un expediente que enviaron al Órgano de Justicia Intrapartidarias y ahí está ahora el proceso de resolución, pues indicó que “como Consejo se suspendió”.

Recordó que en el caso de Isidoro Bazaldúa, este presentó su renuncia de la Secretaria General. Como Consejo la aceptaron y nombraron a Isabel, que cuenta con el reconocimiento del PRD a nivel estatal y nacional. Por ello no está dentro del marco legal del partido si Bazaldúa se perfila como precandidato.

Quieren apostar por los jóvenes

Fotos: María Espino

Respecto a los comicios 2024 Saltiel Avalos dijo que la idea es apostar por las generaciones jóvenes, por un candidato o candidata que represente la causa del PRD, que generé interés de la ciudadanía en general, pero sobre todo de la juventud. Dijo considerar que en las próximas elecciones la participación juvenil será mayoría.

“Esa política sesentera de queme destapo y me sacrifico por el partido no levanta ni un muerto (…) el PRD necesita encontrar un candidato o una candidata que abandere verdaderamente las causas de la izquierda y de una izquierda Centro-Izquierda que verdaderamente pueda levantar y despertar interés dentro de la sociedad e interés en los jóvenes. Porque lo que viene para las próximas elecciones será una cantidad enorme de jóvenes. Yo pensaría que debemos ir con una mujer o un hombre joven”.

Finalmente anticipó que, de acuerdo a lo que establecen los estatutos del PRD cuando se pierde la prerrogativa al reducir el 3% de la votación, la próxima semana se nombrará un delegado o delegada que desde la Presidencia del partido para dirigir el instituto político en la entidad. Ello se prevé quede establecido a principios de Noviembre.

