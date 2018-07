Postulan a Luis Miguel y a el ‘Chucky’ durante jornada electoral

La autoridad electoral los puede contar como válidos no así a los personajes ficticios como lo es ‘El Escorpión Dorado’

México.- Durante el proceso electoral 2018, no todos los candidatos convencen a la ciudadanía. Para quienes desean votar por otra opción, el Instituto Nacional Electoral (INE) coloca una casilla para votar por candidatos no registrados, donde el elector debe escribir su nombre.

No son pocas las personas quienes hacen uso de este recuadro: en 2012, en la pasada elección para presidente, 20 097 personas emitieron su voto por un candidato no registrado. En 2006 fue cuando más personas decidieron votar por una persona no registrada con 128.347 electores que optaron por esta alternativa.

Esta opción, de acuerdo con el Manual de Procedimientos del INE, usar este recuadro es válido siempre y cuando se trate de una persona. Si el elector escribe el nombre de un personaje ficticio o cuando se trate de una evidente burla, este voto se contará como nulo.

En esta jornada, algunos mexicanos decidieron darle su voto a diversas celebridades, como Luis Miguel, el futbolista Hirving ‘Chucky’ Lozano o al youtuber ‘El Escorpión Dorado’. La autoridad electoral puede contar los dos primeros votos como válidos pero no el último, al tratarse de un personaje ficticio.

1000 formas de ser pendejo: forma número 897 #Elecciones2018 pic.twitter.com/x85kqsZUAc — JM (@jmlizarraga) July 1, 2018

Sigan sin mí, yo ya estoy tirado en un rincón todo miado y riéndome COMO DROGADICTO. pic.twitter.com/We2tIsi44j — Blade Runnerd (@exmariachi) July 1, 2018

“México no lo va a cambiar un presidente, lo tenemos que cambiar todos los ciudadanos, por favor no salgan con pendejadas” -… pic.twitter.com/3RItkYNCGS — T J F (@TuJaleFav) July 1, 2018

Aqui les dejo mi voto, el único candidato que ha hecho algo por México y que no nos va a robar #Elecciones2018 pic.twitter.com/4LDmYl3Oon — Doctor Garcia (@DoctorGarcia_) July 1, 2018

Con información de El país

