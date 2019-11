Posponen el caso de la contadora de Diócesis acusada de robo millonario

La defensa pidió que la audiencia se reanude dentro de tres meses, puesto que necesitan algunos documentos que son fundamentales para mostrar la inocencia de Paloma Celeste y sus dos colaboradores

Nancy Venegas

Irapuato.- Los Abogados que llevan el caso de la ex contadora de la Diócesis de Irapuato Paloma Celeste “N” y sus dos ex colaboradores por ser acusados de robar 18 millones 600 mil pesos, solicitaron una prórroga de 3 meses para se reanude el juicio; esto debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no envió los estados financieros del ex vicario de la Diócesis Gerardo Velázquez, de su empleada doméstica y el contador de la organización religiosa.

La petición fue aprobada y este miércoles se canceló la audiencia, puesto que los abogados insistieron en que estos documentos son fundamentales para demostrar la inocencia de sus representados.

Desde el 2016 la defensa legal pidió estos estados financieros como parte del proceso, en ese entonces la fiscalía desestimó la petición, no fue sino hasta mayo pasado que el juez de control realizó formalmente la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No será sino hasta el 20 de febrero del 2020 cuando se reanude el juicio.

