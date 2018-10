Posponen centros de atención a víctimas para su análisis

El traspaso de casi 9 millones de pesos para la adecuación de 15 delegaciones de comandancia como parte de las acciones planteadas en el Modelo de Proximidad Social y Justicia Cívica no fue aprobado por ser de gran importancia, quieren analizarlo con más tiempo

León.- El traspaso de casi 9 millones de pesos para la adecuación de 15 centros de Atención a Víctimas y un Juzgado Cívico no fue aprobado en la primera en sesión de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento que recién tomó protesta.

Aunque José Luis Manrique acudió a la reunión para presentar los pormenores del proyecto, Leticia Villegas, quien preside la comisión, solicitó que el tema sea expuesto completamente en comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, pues al considerarlo un tema de importancia, remarcó la necesidad de hacer un análisis a fondo.

“Yo creo que este punto es muy importante y no lo podemos ver en 10 minutos. Yo creo que amerita que nos lo expliquen con tiempo y todo. Y no me digan que si no, se va a perder el recurso para mañana, les voy a pedir que nunca me digan eso”, manifestó la edil, una vez que Manrique se disponía a iniciar con la presentación ejecutiva del proyecto.

De acuerdo con el Subsecretario de seguridad, más allá de construir nueva infraestructura, se trata de adecuar las 15 delegaciones que existen en la ciudad. Sin embargo, reservó los pormenores del proyecto para que estos sean presentados a quienes conforman la comisión referida, previo a que el tema suba nuevamente a Hacienda. Ambas sesionan este martes 23 de octubre.

“La presidenta de la comisión nos pide que el día de mañana le hagamos la presentación formal, puntual para la adecuación y rehabilitación de 15 comandancias que serán los próximos 15 centros de atención a víctimas. Es un tema de interés para los integrantes de la comisión y el día de mañana presentando los pormenores de la aplicación de los 9 millones de pesos que tenemos dentro de la secretaría y que estaremos reorientando”, explicó.

La adecuación de estos espacios forma parte de las acciones planteadas en el Modelo de Proximidad Social y Justicia Cívica, creado con asesoría de Bernardo León, quien presentó el modelo hace aproximadamente 15 días.

