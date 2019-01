Posponen audiencia con Aguayo; no fue su abogado

El proceso no se pudo llevar a cabo por cuarta ocasión; el regidor de Morena no llevó a su abogado particular, pues de llevarlas a cabo sin éste, el procedimiento podría ser impugnado y anularse

Catalina Reyes

Guanajuato.- Por cuarta ocasión, no fue posible que la Contraloría Interna del Congreso local realizara la audiencia con el regidor de Morena, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, dentro del procedimiento administrativo que se le inició en 2017 por las presuntas irregularidades cometidas cuando era asesor del diputado David Alejandro Landeros, también de Morena.

La razón fue que Aguayo no llevó a su abogado particular, requisito necesario para realizar las audiencias, pues de llevarlas a cabo sin éste, el procedimiento podría ser impugnado y anularse, informó el contralor interno Rafael García Ríos, en entrevista con correo.

Así que Aguayo sí se presentó en la Contraloría, pero no para la audiencia, sino sólo para llenar un papel donde pidió que se hagan varias diligencias que no quiso revelar porque dijo que se entorpecerían las investigaciones.

Óscar Aguayo dijo que ejerció su derecho a no llevar abogado, y en ese caso la Contraloría Interna tiene la obligación de llamar a uno, incluso reconoció que ya se había nombrado y estuvo en unas diligencias, hace tiempo.

“Desgraciadamente el contralor señala que aunque yo sepa de lo jurídico, que si no traigo abogado, le es imposible defenderme y no tomaron las precauciones de señalar uno de oficio. La ley dice que es mi derecho, pero no me dice que estoy obligado a traerlo. Si no lo traigo, la Contraloría tiene que señalar uno de oficio”.

Afirmó que ya se había hecho una primera audiencia con su defensor de oficio, hace tiempo, y que es válida.

Ya había uno

Pero García Ríos afirmó que hace tiempo ya habían hecho los trámites ante la Secretaría de Gobierno para llamar a un defensor de oficio, el cual se nombró el año pasado y efectivamente sí participó en una audiencia hace meses. Pero que posteriormente, Aguayo nombró a un abogado particular, por eso para la audiencia citada ayer no llamaron al defensor de oficio.

Declaró que con ésta, son cuatro notificaciones que ha recibido el regidor en los últimos meses, a las cuales o no ha acudido con diferentes justificaciones, como salud o cuestiones laborales.

Uno de sus colaboradores en la Contraloría, encargado directamente de este procedimiento, agregó: “cuando lo vamos a notificar, nunca lo encontramos, entonces ha sido más espaciado el tiempo. Nos ha dado varios domicilios, el último ya fue en la Presidencia Municipal”.

La acusación El proceso administrativo que se le sigue a Aguayo Arredondo inició en julio de 2017, derivado del escándalo que inició en febrero de ese año, cuando se difundió un audio del entonces diputado de Morena, David Alejandro Landeros, en el que acusaba a sus tres asesores legislativos: Óscar Aguayo, Alejandro Landeros y Emiliano Segoviano de tomar dinero de las partidas que él recibía del Congreso local.

