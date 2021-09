1.- Por una quinteta

Arminda Balbuena Cisneros

Son once los candidatos que han superado las primeras pruebas en el Instituto Nacional Electoral (INE) en su propósito de ocupar la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que dejará vacante Mauricio Guzmán Yánez. En los próximos días serán entrevistados y, al menos, seis de ellos descartados por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Sólo un máximo de cinco puede llegar a la etapa final.

En la Universidad de Guanajuato causa revuelo que haya llegado a estas instancias Arminda Balbuena Cisneros, su directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social, pues, aunque se le reconoce preparación jurídico-electoral, prácticamente no tiene experiencia operativa, su pata de palo, más cuando se avecina una elección aguerrida como la de 2024.

De ser ella la presidenta consejera, por encima de candidatos más experimentados, se afirma, sería un triunfo para el lobby que dejó dentro de la institución Leonardo Valdés Zurita, quien tuvo de colaboradoras a Arminda Balbuena y Rosa María Cano, ambas vistas desde la izquierda como de corazón blanquiazul. No hay que olvidar que eran los tiempos de Felipe Calderón.

2.- Dos veces tropezaron

Beatriz Hernández Cruz

Durante muchos meses provocó gran debate el uso de Mando Único, en los municipios de Guanajuato y, a pesar de la negativa de los Ayuntamientos, el gobierno de Miguel Márquez -a la sorda- junto con su secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, logró imponerlo, incluso en Salamanca pues constituía la sangría del gobierno estatal a los municipios, sobre todo panistas, y los policías municipales pasaron a segundo plano. En 2018, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz recibió la herencia de su antecesor, Antonio Arredondo Muñoz.

Fue un viacrucis integrar una policía municipal de manera profesional; con el poco dinero resultó misión imposible. Los salmantinos pagaban la nómina al personal estatal en servicio; no constituían el apoyo para el municipio sino un servicio bien pagado al Gobierno del Estado. En esa condición Beatriz Hernández generó su policía. Los conflictos entre la alcaldesa con bandera de Morena y el gobernador panista, Diego Sinhue Rodríguez, fueron patéticos.

Cuando aún las dolencias no cedían, resulta que la Guardia Nacional (GN) aplicó a los salmantinos la misma medicina, porque el gobierno federal envío tropas para cuidarlos, firmando un convenio en 2020 para que la GN patrullara el municipio donde, el domingo pasado, un paquete explosivo mató a dos personas y dejó heridas cuatro. Por 180 días de servicio cobraron 2.1 millones de pesos mensuales. Se presumió que habría seguridad mejor; se olvidaron de que los mercenarios, tarde o temprano, se irían.

3.- Renovación

Ricardo Narváez Martínez

Este viernes oficialmente las y los integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado se reunirán para preparar su toma de protesta el próximo sábado por la mañana, contarán aún con el apoyo de Ricardo Narváez Martínez, secretario general del Poder Legislativo, que continuará en el cargo, al menos, hasta el 9 de octubre. El impasse, en lo que lo releva el leonés Christian Cruz, servirá para que Narváez sea propuesto para ocupar la consejería del Poder Judicial que dejó Jorge Jiménez Lona, un reconocimiento a su trayectoria. Llegaría, justo a tiempo, al Poder Judicial para el proceso de elección del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde ya se forman consensos a favor del magistrado Gustavo Rodríguez Junquera para suceder a Héctor Tinajero Muñoz.

Por lo pronto, este jueves seguirán las negociaciones en Las Enredaderas entre las representaciones partidarias para definir la mesa directiva que arrancará con el primer año de ejercicio legal, luego de que ya están todas las coordinaciones partidarias decididas, tras el anuncio del PRI de que será Alejandro Arias Ávila coordinador de su bancada, sin fecha de caducidad, estará al frente los tres años.

El “acuerdo entre pares” fue tomado teniendo como testigo a Ricardo Aguilar, secretario de Organización del CEN, enviado del dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien “sugirió” la presidencia de Arias. Además, se acordó que será Gustavo Adolfo Alfaro quien llegue en representación tricolor a la primera mesa directiva. Apúntelo, de los dos exalcaldes cuevanenses que entrarían al equipo como colaboradores, es casi un hecho de que sólo llegará Carlos Torres, responsable de la coordinación de asesores.

De la Valija. Solidaridad Capitalina

La experiencia y sensibilidad humana acumulada en los dos últimos años, paliando el hambre entre las familias cuevanenses que resintieron con mayor fuerza los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 desde el programa emergente de “Cocinas Solidarias” en el DIF Municipal, han sido fundamentales para que la acción pase a ser una política pública permanente para la próxima administración. Buena noticia.

Samantha Smith Gutiérrez, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guanajuato, dio el paso adelante. Para el presupuesto de egresos 2021 del Gobierno Municipal se incorporarán las “cocinas solidarias” con más recursos y personal, la idea es superar las más de 75 mil raciones de alimento para familias de escasos recursos por año, porque el daño de la pandemia ha sido devastador. Quien necesite un plato de comida caliente, podrá obtenerlo en el DIF cuevanense.

Héctor López Santillana

Con la idea en el futuro del municipio de León, en el Tercer Informe de Gobierno correspondiente al 2018- 2021, informó que -pese a la pandemia- la nueva alcaldesa recibirá la administración con finanzas sanas, pues amén de que no se contrató ningún crédito, durante 2020 y 2021 redujo pasivos, tanto de capital como de servicio de deuda. Cimiente de su administración en la crisis.

Héctor López Santillana, presidente municipal de la ciudad más poblada del estado, prácticamente está concluyendo un sexenio de gobierno, por lo que aprovechó para descubrir su metodología: no ir a lo inmediato y sí actuar con sentido de futuro, pensado en las nuevas generaciones y no en las próximas elecciones. El alcalde se va dejando a la seguridad como el principal reto en la ciudad, en el trayecto, de 2015 al 2021 aumentó la fuerza policiaca en 60 por ciento pues de 1 mil 400 elementos, cuando accedió al poder, ahora entregará 2 mil 200 policías. De su futuro no habló, lo hará seguramente en las próximas dos semanas. Por ahora la nostalgia queda, se despidió con “ha sido un privilegio servir a León”. Con el tiempo llegarán las evaluaciones al primer alcalde que gobernó seis años consecutivos en La Zapatera.