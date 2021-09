Roberto Lira

Celaya.- Con la diferencia de sólo un voto, fue aprobado el tercer informe de actividades del Gobierno municipal de Elvira Paniagua, así como el cambio de recinto para rendir dicha obligación para llevarse a cabo en el Teatro de la Ciudad.

Fueron los regidores Salud García, Mauricio Hernández, Mónica Delgado, Bárbara Varela, José Luis Álvarez y Juan Carlos Oliveros quienes votaron en contra de la aprobación del documento final del tercer informe de la presidenta municipal. De esta manera se obtuvieron siete votos contra ocho de la fracción del Partido Acción Nacional, junto con el regidor Uriel Pineda Soto de Morena y Ezequiel Mancera del PRI.

Por parte de la fracción Independiente, el regidor Mauricio Hernández comentó que no aprobaban la glosa informe debido a diferentes inconsistencias y errores en el mismo, que van desde información que no comprende al periodo a informar hasta errores de ortografía.

De igual manera, el edil resaltó que la calidad del documento presentado no justifica el pago de más de 600 mil pesos a un despacho externo para la elaboración de la glosa.

“A lo largo del documento persiste información en la que no queda claro el periodo reportado. Esta observación fue corregida para algunos casos, pero no para todos, por ejemplo, el IMIPE sigue reportando inversiones para el ejercicio 2020, Desarrollo Urbano reporta inversiones en el programa FOREMOBA y en el programa Sumemos al desarrollo de la sociedad que no corresponden al periodo que se debe reportar”, señaló el edil, entre otras observaciones.

En tanto, la propuesta de cambio de recinto para llevar a cabo el tercer informe de gobierno fue aprobado por mayoría (la fracción panista y los regidores Uriel Pineda y Ezequiel Mancera), contra la votación del bloque opositor, por lo que el evento se realizará el próximo viernes 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad.

