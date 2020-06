Por tercera ocasión, pacientes de hemodiálisis se manifiestan afuera de IMSS

Luz Zárate

Celaya.- Los vecinos y empleados de las zonas donde quemaron coches la tarde del sábado, platicaron que vivieron minutos de terror al momento en que sucedieron estos hechos violentos, pues –contaron- en un segundo la vida les cambió.

Los celayenses salieron este lunes a trabajar con el temor de que en esta ciudad puede pasar un hecho delictivo de alto impacto a cualquier hora y en cualquier momento, por lo que pidieron a las autoridades de gobierno que actúen de manera efectiva y pronta para frenar la violencia en el municipio.

Quienes fueron afectados por los siniestros contaron que “vieron pasar su vida en segundos”, pues de estar tranquilos en sus actividades, de pronto hombres armados y cargando garrafas de gasolina se presentaron frente a ellos y les arrebataron no sólo su patrimonio, sino también su tranquilidad.

“De repente llegaron hombres armados, me dijeron con palabras altisonantes que me bajara, en un inicio no supe qué hacer, reaccioné hasta que mi hijo me dijo: ¡bájate papá y dáselos! La primera reacción fue de no ceder, pues mi coche era lo único que tenía, era un Chevy 2000, estaba atrasado de modelo, pero era mi transporte (…) Al paso de los días doy gracias porque a pesar de lo violentos que fueron no nos mataron, pero es una situación que no se la deseo a nadie, es un shock psicológico muy fuerte, ahora tengo miedo hasta de salir a la calle”, platicó una víctima.

La quema de bombas de gasolina en la gasolinera ubicada en la calle Morelos, a dos cuadras de la Presidencia, fue otro de los hechos que causó pánico en los comerciantes y vecinos de la zona, pues aunque muchos no vieron cuando llegaron personas a comenzar el incendio, sí escucharon un fuerte estruendo.

“Sólo vi gente que pasaba corriendo y gritando, decían que habían quemado la gasolinera y que nos metiéramos; agarré a mis niños y nos tiramos al piso, porque se escucharon disparos y luego un estallido. Son momentos de terror en que no sabes qué está pasando pero tienes miedo que se agarren a balzos, que avienten granadas a tu casa. Una no debe nada, pero la psicosis que se vive en la ciudad, ya no es soportable”, platicó una vecina.

