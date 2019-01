Por saturación, exhumarán féretros de los deudores en panteón de Dolores

El panteón municipal ya sólo cuenta con 5% de capacidad, por lo que a partir del 1 de abril comenzarán a exhumar los féretros que no hayan pagado su quinquenio

David Olvera

Dolores Hidalgo.- El panteón municipal se encuentra al límite de su capacidad y a partir del 1 de abril se comenzará a exhumar los féretros de los espacios que no hayan pagado la autorización de inhumación del cadáver.

De acuerdo a lo informado por el titular de Servicios Municipales y responsable del panteón municipal, Miguel Ángel Tovar Olague, ya sólo se tiene una capacidad del 5% que es muy poca en comparación del total.

Para ampliar los espacios en el panteón municipal se aprovechará la campaña de regularización por la renta de espacios para inhumaciones, ya que a la fecha cientos de mausoleos tienen hasta más de cinco lustros sin hacer pago.

“Hacemos la invitación a todos los ciudadanos para que se pongan al corriente en sus pagos de quinquenios del panteón, si no lo hacen vamos a empezar a exhumar los cuerpos porque desgraciadamente el panteón ya no tiene capacidad para inhumaciones”, expuso y reconoció no tener el padrón total de las tumbas que tiene pago pendiente.

Se plantean mejoras

El costo del pago de un quinquenio es de 527 pesos y no habrá descuentos, el trámite se puede realizar en las oficinas de Servicios Municipales a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo del presente año, ya que a partir del 1 de abril comenzarán las exhumaciones de las tumbas que no estén regularizadas.

Sobre el proyecto de la ampliación del panteón municipal, mencionó que se están poniendo las bases para ver cuáles serán las características y espacios con las que va a contar con las necesidades que demanda para proceder con los trámites ante las dependencias estatales necesarias.

Pero ya se contemplan osarios para ceniza, un descanso de tres salas, piletas y baños con un acabado más moderno.

