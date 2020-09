Por riña, cancelan salón de fiestas en Tajito de la Gloria

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, reconoció que, el acuerdo del Ayuntamiento para obligar a los usuarios a utilizar cubrebocas en el transporte público o negarles el servicio, tiene fallas técnicas que han impedido su implementación.

Hace dos semanas, el cabildo de la capital aprobó un acuerdo, propuesto por la sindico María Elena Castro, en el que se daba la facultad a los transportistas de negar el servicio o incluso bajar de la unidad a quien se negara a usar cubrebocas a bordo, el cual no se ha podido implementar debido a que los concesionarios y autoridades no se han logrado poner de acuerdo sobre quien será quien niegue el servicio.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León reconoció que el documento aprobado, está abierto a la interpretación lo que, ha retrasado que se comience a implementar estas medidas para evitar la propagación de covid.

“La señora sindico cuando presentó este punto de acuerdo, sabemos y estoy consciente que lo hizo con la mejor intención, de buscar una mejor prevención, los temas de interpretación, por eso se han tenido estas mesas de atención ciudadanas, con los concesionarios (…) falta más interacción entre los concesionarios y la autoridad municipal, para establecer mayor comunicación, creo que es lo que se requiere más”.

Afirmó que el principal obstáculo, ha sido que el acuerdo establece, que el operador tiene la facultad de invitar al usuario a usar el cubrebocas, pero de ninguna manera lo obliga a hacerlo, ni le da la facultad para poder bajar de la unidad a quien no lo use, sino que esto es labor exclusiva de la fuerza pública municipal.

“Nosotros no exigimos al operador que sea quien niegue o no, el ascenso al transporte, aquí es importante que el operador de parte a la autoridad, el acuerdo dice que el operador podrá negarle el servicio, es una opción no una obligatoriedad, que se le da en el acuerdo (…) el operador no es una autoridad, no tiene una facultad potestativa en la ley para obligar a un ciudadano a hacer cierta conducta, ahí sería la autoridad municipal en este caso seguridad pública o transito”.

Señaló que, también se establece que se dé un informe semanal a la comisión de desarrollo social del Ayuntamiento, quien informará al pleno edilicio y de no cumplirse “el pleno del ayuntamiento puede exhortar a las autoridades administrativas para que se cumpla con esta labor”.