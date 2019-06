Por recortes, prevé ‘fuga de cerebros’

La directora del Cinvestav lamenta la falta de presupuesto en cuestión de la comunidad científica y comenta que esto ocasiona que varias personas se vayan en donde tengan mejores condiciones

Nancy Venegas

Irapuato.- Los recortes presupuestales federales y limitaciones como la eliminación de viáticos para acudir a congresos y talleres, podrían provocar la fuga de cerebros de investigadores en centros oficiales, así lo advirtió la directora del Cinvestav unidad Irapuato, Gabriela Olmedo.

Si yo tuve una formación durante 18 años, me forme en un país para hacer investigación, ¿qué hago en un país que no me da las condiciones, que no tengo el equipo para la investigación?”. Gabriela Olmedo, Directora del Cinvestav

“Por supuesto que puede haber fuga de cerebros pero de inmediato, no nada más por esto del control de los viajes que parece que se está echando para atrás y no se va a realizar, también por el recorte presupuestal”, dijo la titular del Cinvestav.

Para la comunidad investigadora las acciones emprendidas por el Gobierno Federal sólo desalientan y obstaculizan el desarrollo de los proyectos de investigación que pudieran ayudar a impulsar las actividades agropecuarias y la salud.

Gabriela Olmedo manifestó que desde hace años la comunidad científica, se esfuerza en hacer sus estudios con una serie de carencias. Entre ellas la antigüedad de los aparatos para desarrollar sus proyectos, lo que los obligados a salir a otro partes del mundo para continuar con sus investigaciones.

“Tenemos que ser capaces de tener equipos científicos más avanzados para que nuestros alumnos no tengan que salir (…) A través de las academias nacionales se puede consolidar equipos muy caros, no es necesario que tengamos muchos equipos en el país con que haya 1 o 2 es suficiente para que eso sirva y otros científicos los puedan utilizar”.

