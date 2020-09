Por pandemia, regreso de migrantes a Guanajuato no es el esperado

Staff Correo

Guanajuato.- El grito de hoy (15 de septiembre) debe ser por las que ya no están. No debería haber grito del Presidente de la República, porque no sea hecho nada para que ni una más falte, ni mucho menos para exclarecer los feminicidos, la desaparición de mujeres.

En Salamanca mujeres integrantes del colectivo La Regla Rota, reunidas en la Plaza Miguel Hidalgo denunciaron la falta de compromiso de las autoridades ante las víctimas de feminicidio en la ciudad y el estado.

Las mujeres colocaron cartulinas y pequeñas lonas con leyendas. “El problema no es que te mamen el culo, el problema es que te droguen y emborrachan para hacerlo”, “Somos malas, podemos ser peores”, “La policía no nos cuida, nos cuidamos nosotras”, fueron algunos de los mensajes que presentaron.

Destacaron que el movimiento es en apoyo y solidaridad al movimiento #OkupaCNDH, con los padres y madres de las desaparecidas, asesinadas en Salamanca y todo México, “nosotras nos unimos con la convocatoria de hoy.

“Contra el antigrita, porque no hay nada que festejar, faltan muchas cosas como para que ahorita el Presidente, grite Viva México, cuando en realidad hay muchos casos detrás que no siquiera les pasan por la cabeza y México no están bonito como lo pintan “, señalaron.

Reiteraron que hay bastantes feminicidos , eventos que involucran con el narcotráfico, “pero al fin de cuentas es una muerte, lo están haciendo y nunca se llega al final, a exclarecer el por qué.

Finalmente hicieron un llamado a la alcaldesa., Beatriz Hernández que siendo mujer debe trabajar para que ya no haya ni un feminicidios más, “ya no estamos calladas, queremos que escuchen que la voz femenina si existe y que está más fuerte que nunca”.

También en León alzan la voz

Alrededor de 60 mujeres miembros de colectivos feministas también salieron a manifestarse en la ciudad zapatera y se reunieron el Arco de la Calzada en donde, usando pancartas y cartulinas, exigieron el alto a los feminicidios y la violencia de género en la ciudad y en el país.

Al grito de “Ni una menos” y entonando canciones de apoyo para las víctimas, decenas de mujeres se concentraron en este punto de la ciudad en donde dieron a conocer que por esta ocasión no avanzarán hacia la vía peatonal, sino que se quedarían establecidas en esa zona.

Hasta el momento hay miembros de la Secretaría de Seguridad Pública resguardando la zona.

En Celaya tomaron la sede de Derechos Humanos

Integrantes del Colectivo AUDE y Colectivo Luna Celaya realizaron una toma simbólica de las oficinas de la Sub Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) con sede en Celaya.

En Irapuato también exigen justicia

Sin guardar los protocolos sanitarios para prevenir contagios por COVID-19, integrantes de colectivos feministas, junto a 3 menores de edad, se manifestaron el #antigrita a un costado de presidencia municipal. Gritaron y exigieron justicia por las mujeres desaparecidas y las víctimas de feminicidio. Pese a que las manifestantes provocaron a las policías porque a toda costa querían colocar sus pancartas en la fachada de presidencia y jardín principal, las uniformadas no respondieron las agresiones.

Como en otras ciudades del país, en Irapuato, las integrantes de colectivos feministas, participaron en la #antigrita.

“Señor, señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “Ni una más, ni una asesinada más”, “Viva el feminismo que se construya desde la empata”, “Vivan las mujeres que gritan por las que ya no están”, fueron algunas de las consignas que hicieron.

Después del pase de Lista y tras entonar la “canción sin miedo”, las manifestantes intentaron colocar sus lonas y pancartas en la fachada de palacio municipal y jardín principal, solo 2 mujeres lograron burlar lis cordones y bayas metálicas que se colocaron para delimitar la zona y prevenir contagios por coronavirus. Los policías explicaron que era imposible que les permitieran el paso por el protocolo sanitario.

En varias ocasiones las integrantes de colectivos, provocaron a los policías, pero ninguno de ellos respondió las agresiones.

**Con información de Luis Telles, Ian Martínez, Nancy Venegas

Fotos: Cristina Muñoz, Luis Telles, Eduardo Ortega