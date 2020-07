Por pandemia caen 16 millones de mexicanos en pobreza extrema: UNAM

Redacción

Ciudad de México.- El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe buscar la manera de entenderse Con Estados Unidos, esta tras su reciente reunión con Donald Trump.

“Nosotros por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo y lo cortés no quita lo valiente: México no es colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano”.

El mandatario resaltó el día de ayer en redes sociales la buena relación que existe entre los dos gobiernos y aseguró que su visita “sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas si se pone por delante el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo”.

López Obrador reiteró que el motivo del encuentro que tuvo el miércoles con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca fue por el inicio del T-MEC.

El propósito del tratado, insistió, es “unirnos, integrarnos, respetando nuestras soberanías para complementarnos, para que América del Norte recobre su importancia económica que ha venido perdiendo.

“Hace 50 años, en 1970, representaba 40 por ciento de toda la riqueza mundial, y ahora solo 27 por ciento. Es decir, ha habido una disminución en cuanto a la participación de América del Norte en el concierto de las naciones”.

El mandatario afirmó que México, Estados Unidos y Canadá venden al resto del mundo alrededor de 3 mil 500 billones de dólares, pero “compramos, importamos mercancías, bienes de consumo del resto del mundo por 4 mil, cien billones de dólares. Es decir, tenemos un déficit de alrededor de 600 mil millones de dólares”.

No se trata de cerrarnos al mundo, subrayó, pero “sí de utilizar las ventajas que tenemos, nuestra vecindad. Esto significa menores costo de transporte, pago de flete en las mercancías, desde luego dar más oportunidades de trabajo a los obreros de Canadá, de Estados Unidos y de México”.

Obrador dijo que el T-MEC inició en un momento muy oportuno, “porque como todos sabemos hay una crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus y necesitamos reactivar nuestras economías”.

“En el caso de México va a ser mucho muy importante, porque va a significar más inversión foránea, van a venir inversiones no solo de Canadá y de Estados Unidos, también de Europa, de otras partes del mundo, porque se tiene la facilidad para exportar hacia Canadá y hacia Estados Unidos”.

Afirmó que para instalar una planta “tienen que consumir un porcentaje alto de lo que producimos en nuestra región”, lo que ayudará mucho a la pequeña y mediana empresa”.

Asimismo, dijo que se llegó al acuerdo de estar supervisando que no haya explotación de la mano de obra mexicana y que haya democracia también en los sindicatos.

“No quiere decir que van a venir inspectores, no aceptamos el injerencismo, el intervencionismo, pero sí hay un mecanismo de paneles, de comisiones, que vamos a estar cuidando que no haya explotación de los trabajadores”.

Por eso considero que la visita “fue buena, fue exitosa” y agradeció al presidente Donald Trump “porque nos dio un trato respetuoso”.