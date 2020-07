Por pandemia aún no estamos listos para regreso a clases mixto: Secretaria de Educación

María Espino

Guanajuato.- A partir de este jueves comienza la aplicación de exámenes de admisión al Colegio de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato (UG) y, tal como ha ocurrido en anteriores evoluciones, los aspirantes están teniendo problema para ingresar al sitio web desde donde se hará el examen.

La hora estipulada para comenzar el examen fue a las 10:00 horas, no pasó mucho tiempo cuando varios aspirantes jóvenes comenzaron a manifestar en redes sociales, sobre todo en la página de Facebook de Guanajuato Somos Todos, las dificultades que se les estaban presentando y lo angustiados que estaban ante la situación ya que el tiempo que les dieron para resolver la prueba estaba corriendo e incluso hay quien pregunta si el tiempo perdido se repondrá a los aspirantes afectados.

Dulce García fue una de las primeras personas en comentar “hoy es el examen de la preparatoria oficial de la UG y se tiene problemas. Varios alumnos no pueden acceder y está corriendo el tiempo. Los que acaban de iniciar su examen ojala les repongan el tiempo. SUERTE”.

Alicia Medel: “Así es nuevamente hubo problemas para entrar a responder el examen de admisión a prepa UG. 10:45 AM, y había jóvenes que no podían entrar al examen, algunos tenían que restaurar su contraseña y los que ya estaban respondiendo tenían que estar escuchando los pasos que les dan a los demás para que puedan acceder al examen. El responsable de grupo dice que es situación de la plataforma, que hay que seguir intentando. Que es problema de sobresaturación los mismo aplicadores reconocen estas fallas y las personas que no viven esta situación hacen mofa de esto”.

José Palafox Nieto, “Me marca error, ya he intentado varias veces”. Jesús Maldonado: “Intenten borrar las cookies, casi siempre es por eso”

Entre las manifestaciones de desconcierto por los problemas a la hora de presentar el examen de admisión, hubo quien intentó ayudar a los aspirantes diciéndoles paso a paso lo que podían hacer para resolver el problema, desde volver a solicitar una contraseña hasta mandar todos los correos electrónicos posible a la UG hasta que recibieran respuesta.

Danii Carrison, “1.- chequen estarlo haciendo bien desde la plataforma correspondiente. 2.- si les dice que sus datos de contraseña son erróneos cámbienla, es algo muy rápido, pónganle en –olvide mi contraseña- les llega un link a su correo y piden poner una contraseña con mayúsculas, minúsculas y signos, algo tan sencillo (…) 3.- si después de todo esto aún hay problema, manden evidencias a los correos correspondientes, no lo publiquen, aquí no sirve de nada, al correo pueden responderles de forma más personalizada (…) en caso de que no, con una búsqueda en google de Prepa Oficial UG correos aparecen y mandar tantos correos sean necesarios e incluso llamar a la institución”.

Cabe mencionar que, pese a las quejas que han ido en aumento y la angustia manifestada de parte de los aspirantes a obtener un lugar en la UG, la máxima casa de estudios en la Entidad guanajuatense sigue sin dar una postura al respecto.

