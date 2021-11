Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México en 1993, se insistió de parte de los mexicanos el “libre tránsito” en la región, sin embargo, ya con T-MEC es tema pendiente y aunque la relación económica se intensificó masivamente, adquirió un nuevo matiz con el cierre de fronteras por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. La “apertura” este día es la especie de alivio entre las partes.

Luego de 19 meses de cierre de los pasos fronterizos no esenciales entre México y Estados Unidos, al abrirse, necesitarán los visitantes a la Unión Americana el comprobante del esquema completo de inmunización contra el coronavirus. Este acto, también inicia la relación comercial otoño-invierno y la movilidad de los migrantes connacionales, para las vacaciones de diciembre. John Hernández, secretario del Migrante en Guanajuato, calcula el retorno de cien mil guanajuatenses a casa.

En esta tesitura se precisan los efectos de las remesas de los paisanos a Guanajuato. En el segundo trimestre, los dólares enviados al estado rompieron récord con mil 141 millones de dólares, la mayoría concentrados en León, de acuerdo con Banco de México. Así que hay una gran motivación entre los guanajuatenses por la reapertura, aunque deben revisar su circunstancia, pues las vacunas Sputnik y CanSino aún no son aceptadas en la Unión Americana si van para allá.

2.- En familia

La elección de dirigencia de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG) se ha convertido en todo un muestrario de los vicios que el rancio sindicalismo universitario ha ido generando en componenda con la

patronal, por años. La preeminencia de Víctor Jiménez Ramírez como secretario general por casi un cuarto de siglo, ha permitido la proliferación de sus familiares en al menos una catorcena de plazas, como documenta una investigación del equipo de Correo. Votos, activistas y promotores seguros para su causa.

La consolidación familiar adquirió plena vigencia durante la rectoría general de Luis Felipe Guerrero Agripino, de quien Jiménez Ramírez ha sido “aliado notorio” desde que el silaoense era rector de campus en Guanajuato Capital. Jiménez golpeaba sistemáticamente a Manuel Cabrera, rector general en aquel entonces. En la UG no se puede tapar el sol con un dedo que, para Víctor Jiménez, desde su llegada al cargo, la movilidad social ha sido “notoria”, a diferencia de la mayoría de sus compañeros sindicalizados, derramándose los beneficios entre la familia que engrosa la nómina.

Por cierto, como parte de este muestrario de vicios, ayer circuló un presunto oficio -con inconsistencias legales graves, como la firma de solamente una integrante, sin sellos- de la Comisión Electoral que lleva la elección del Comité Ejecutivo de la ASTAUG, conformada por José De Jesús Duarte, Guadalupe del Carmen Castro, Leticia Marcela Cordero, Miguel Ángel Ríos, Gloria Miranda, Gabriela Alejandra Laguna e Isidro Andrade, cancelando las “visitas” de carácter proselitista en las diferentes sedes de la UG, pues la planilla “Azul” de Víctor Jiménez notificó un contagio de COVID-19 en uno de sus integrantes, por lo que se agarran del protocolo de salud de la UG, para que ya nada se mueva, hasta nueva evaluación y aviso. Como es “notorio”, el hecho favorece al “establishment”; parece que hay sincronización entre Comisión Electoral y la Planilla Azul, actual dirigencia del ASTAUG. El juego de las cartas marcadas.

3.- Prevenir en verde o amarillo

Aunque el titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato Daniel Díaz Martínez sostuvo que dependerá del “comportamiento” de la población y que se sigan aplicando las medidas sanitarias sin distinción. El otro factor que terciará será el clima ante la posible emergencia de las enfermedades respiratorias, la población de alto riesgo -más de 60 años y menores de 5- podrían estar vacunados en contra de la influenza, pero no todos. Estamos sintiendo ya el séptimo frente frío.

Ante la posible alza de aforos como restaurantes y otros centros, incluido de culto religioso, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz, oteando el panorama con sentido provisorio alertó a su feligresía a no bajar la guardia, aplicar las medidas sanitarias aún con color verde pues el virus sigue activo. Sí, el estado tiene 2 mil 516 casos activos.

De la Valija. Condenados a la oscuridad

Ora sí, al alcalde priista de Tarimoro, Moisés Maldonado, quiere hacer pagar doble a los ciudadanos de su municipio por tener iluminación en sus calles y plazas. El Derecho de Alumbrado Público (DAP) es uno de los pocos que prácticamente todos pagan, porque va incluido en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad, por acuerdo con los municipios. Así que se paga o hay corte de luz en la casa.

Resulta que 43 por ciento del alumbrado público no funciona y su sistema tiene viejas luminarias de vapor de sodio. Maldonado López, antes que ingeniárselas en las cuentas municipales, ha determinado cambiar el sistema a Led, seguramente ya tiene hasta proveedor, pero bajo la condición de que en colonias y comunidades se caigan con su “cuerno”. A los vecinos no les ha dicho cómo será el proceso, pero ya mandó socializar que hagan sus aportaciones, nos dicen, bajo la prédica de quien no “done” se quedará a oscuras. No hay que ser.

Contra retrato

Carlos Aguiar Retes

En octubre del 2020 lanzó la primera mega misión como respuesta a la convocatoria de El Vaticano para celebrar en cada diócesis el mes misionero, horas intensas en 5 temas: ecología, hospitales, cárceles, inclusión de personas y pobreza. Para finales de este año el cardenal anunció que el 13 y 14 de noviembre habrá actividades por el Día Mundial de los Pobres.

Carlos Aguiar Retes, 36º arzobispo primado de México llamó a la sociedad a fomentar acciones solidarias por los necesitados y, a los fieles creyentes, exigir a las autoridades a que existan políticas justas que favorezcan la igualdad de oportunidades y se pregunten: ¿qué hacemos para crear un mundo más justo? Se esperan respuestas a los temas del Arzobispado de León y Obispados de Irapuato y Celaya.

No se debe descuidar el total de guanajuatenses que viven en pobreza, ahora en condiciones económicas complejas, lo que podría llevar a aumentar la carestía, el desempleo aún es pesado fardo. El reto, la respuesta de los políticos al Obispo Primado.