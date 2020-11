Agencias

Italia.- Cristiano Ronaldo quien fue criticado por un exjugador de la Juventus, Pasquale Bruno quien le recriminó que tras 2 años en Italia no sepa hablar italiano, calificándolo de ignorante, además le falta el respeto a sus compañeros por hablar en español.

A través del programa de televisión Tiki Taka, el exjugador Pasquale Bruno no se guardó nada y atacó al portugués por no hablar su idioma, “Es un maldito ignorante, lleva dos años en Italia y todavía no ha aprendido nuestro idioma, utiliza el español para expresarse. No respeta a sus compañeros ni a los italianos”.

Bruno es uno de los panelistas del programa, fue futbolista profesional en los 80’s y 90’s no llegó a consagrarse como una figura en ninguno de los equipos. En las temporadas 1987 a la 1990 estuvo defendiendo los colores de la “Vecchia Signora” pero sin mucho reflector pues su temperamento era uno de los temas por lo que se dio a conocer y las múltiples peleas en el campo.

CR7 ha demostrado su profesionalismo con cada uno de los clubes con los que ha estado, evidentemente su idioma nativo es el portugués pero aprendió el inglés en su paso por Inglaterra y el Manchester United, algo que también pasó en España con el Real Madrid donde el idioma español lo practicó para sus entrevistas.

Ahora en su paso por Italia, ha encontrado la forma de comunicarse con sus compañeros sin problemas o por lo menos no han mostrado su enojo alguno de los jugadores que conviven con él.

Alrededor de 10 futbolistas de la plantilla que ha conformado Andrea Pirlo son italianos, el resto son de otros países en donde la mayoría se comunican con el ingles o el español, como los casos de Paulo Dybala, Álvaro Morata, Juan Cuadrado, entre otros.

