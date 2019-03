“Por mí, que digan misa, yo estoy trabajando”: mujeres guanajuatenses

En el panel ‘Mi historia invisible. Relatos de Mujeres’, organizado por el IEEG y el IFE, se habló sobre la equidad de género en distintos sectores y se escucharon panelistas sobre las dificultados que han tenido

Nayeli García

Irapuato.- “Tú no puedes porque eres mujer”, esta es la frase más recurrente recordada por las panelistas de ‘Mi historia invisible. Relatos de Mujeres‘, organizado por el IEEG y el IFE.

El vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 09 Electoral, Francisco Gerardo Parada Villalobos, señaló que sigue el reto presente de lograr la equidad de género en la sociedad y ámbito electoral, por lo que se busca visibilizar los obstáculos y la desigualdad que enfrentan las mujeres, pese a los avances logrados.

Recordó que después de la Reforma Electoral 2014 para lograr la equidad de género en la política se ha logrado que en esta legislatura la Cámara de Diputados Federal se tiene el 48% de mujeres y 52% hombres, de los 128 senadores que hay: 65 hombres y el resto mujeres. En el Congreso del Estado son 18 mujeres y 18 hombres.

Fueron presentados tres documentales realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), uno de ellos de la magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Magda Yolanda Pedraza, quien dijo que tuvo que enfrentar comentarios como “no nos gusta trabajar con mujeres”, ” una mujer no puede ser su par” y sesionaban sin ella.

Entre las panelistas estuvieron, la presidenta de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno Macías, quien presentó su ponencia ‘De taquera a alcaldesa’, y contó que cuando era niña, su abuelito le dijo a su papá cuando estaba enferma: “Déjala, se va a morir y además es mujer”.

Otra de las panelistas, Brenda Pérez González, directora de la UQI, compartió que cuando tomó las riendas de la universidad le dijeron: “No vas a poder mejor véndela”, y destacó que cuando se es mujer no basta con hacer bien las cosas sino demostrar a los demás que sí se puede.

La consejera del IEEG, Indira Rodríguez Ramírez, destacó que siempre se busca la igualdad a través de políticas públicas que ayuden a tener esa igualdad, pues cuando se es mujer se tiene que dar el doble del esfuerzo o el triple, pues un hombre puede dedicar el 100% de su tiempo a su trabajo y una mujer tiene que cumplir tres roles: el reproductivo, el productivo y el comunitario.

La periodista Maricela Luna compartió que aunque viene de una familia de medios de comunicación, no le fue fácil que la gente creyera en ella, ya que señaló que la sociedad piensa todavía que una mujer no puede cerrar un negocio, no puede sacar una buena entrevista, no se le puede ver con un hombre a solas, no puede hacer muchas cosas; “Por mí, que digan misa, yo estoy trabajando”, dijo.

“Vamos venciendo los propios miedos, las trabas están en la cabeza de quién creía que yo no podía”, dijo Maricela, quien compartió que ha sido criticada por ser cómo es, pero que ella se dedica tiempo para ella, para su familia y trabajo, porque contrario a lo que la sociedad piensa o como quisieran verla, no tiene por qué estar colgada de su esposo para destacarse como lo ha hecho hasta ahora, al ser una de las periodistas más reconocidas en Guanajuato.

AL