Lourdes Vázquez

Guanajuato .- Como un “chapulín de comal”, “chapulinita” y “caricatura de diputada” se refirió el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo a la legisladora de Morena, Madgalena Rosales Cruz durante la discusión para autorizar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la contratación de un financiamiento por 2 mil millones de pesos.

Ante ello el legislador de Morena, Enrique Alba Martínez denunció que Bazaldúa ejerció violencia política contra Rosales, por lo que en tribuna exigió a las autoridades competentes que se iniciara una queja de oficio.

Esto se dio durante el debate para la aprobación del dicho financiamiento, cuando Isidoro Bazaldúa afirmó que el Gobierno Federal se ha ensañado con el Gobierno del Estado de Guanajuato; esto fue negado por Magdalena Rosales para manifestar que la Federación si envía recursos que le corresponden a cada entidad.

“El ensañamiento puede ser, pero es no lograr ni siquiera los votos por parte del PRD de la población, porque se ensaña con los partidos que se dicen de izquierda, pero que no tienen nada de izquierda, que están más a la derecha siempre votando con el PAN y PAN aliados y eso debe de quedar claro en este Congreso”.

Isidoro Bazaldúa volvió a pedir la voz para señalar: “no voy a permitirle ni a usted ni a nadie que me llame la atención porque es un error su señalamiento, yo no tengo la culpa de que sea usted tan poco tolerante, yo la escucho con mucha atención y cuando yo hablo, brinca como chapulín en el comal, se altera, se enoja, no es así como debe darse el debate en esta tribuna”.

Y continuó: “lo que usted es, es una demagoga, es usted una caricatura de diputada, si tiene que reírse se ríe, si tiene que llorar, llora, si se tiene que hincar se hinca para que el pueblo de Guanajuato le crea, yo en lo personal no se lo permito, ni tampoco le permito que intente burlarse de mis representados (…) usted no es quien señora diputada que me venga a hacer esos señalamientos. Refúteme lo que quiera y estoy aquí para debatirla, todo el día si quiere, a mi usted no me regaña, chapulinita”.

Tras la discusión, el legislador morenista Enrique Alba Martínez exigió que tanto las autoridades del Congreso del Estado como aquellas que son competentes inicien una queja oficiosa por violencia política.

“Solicitar a las instancias correspondientes tanto de este órgano de poder del Estado de Guanajuato como las demás autoridades correspondientes que, de manera oficiosa, inicien la queja correspondiente ante la violencia de género que hemos presenciado, eso es de oficio”.

Dijo que la violencia de género que ejerció Isidoro Bazaldúa fue pública, amplia y expedita, “exijo que de manera inmediata se inicie la queja correspondiente por violencia de género”.

