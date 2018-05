Por la puerta grande

Elías Hernández prepara su mudanza a La Noria; asegura que se va agradecido con la afición y que el cambio llega en buen momento

Pablo Ruiz

León.- Elías Hernández se despidió del Club León con melancolía tras cinco años de vínculo con la institución leonesa. El ‘Patrullero’ se dijo agradecido con la afición pero considera que su traspaso a Cruz Azul llega en buen momento para todas las partes implicadas.

Elías vive sus últimos días en la ciudad de León y ya arregla sus trámites para ahora viajar a la capital del país para enrolarse al cien por ciento con la ‘Maquina Cementera’.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, hubo mucho de mi parte para la afición y viceversa, muestras de cariño que a uno le hacen bien. Me voy agradecido y me hubiera gustado quedarme más tiempo pero el ciclo se cierra y este llega en buen momento para ambas partes, tanto para la directiva como para mí”, dijo Elías.

El ‘patrullero’ aseguró que se va tranquilo después de considerar que está ‘tablas’ al haberle entregado todo al conjunto verde, pues fueron grandes momentos de gloria los que finalmente hicieron que su carrera despegara.

“Entregué lo mejor de mí y demostré que tenía la capacidad para estar en este equipo, creo que también recibí a cambio una afición que partido a partido se me entregaba al máximo y eso no se paga con nada”, externó Hernández.

Asimismo, señaló que la única ‘espinita’ que se lleva es el hecho de no haberle podido dar al Club el mismo rendimiento que los últimos torneos, por lo que considera que a sus 30 años de edad, es un buen momento para cambiar de aires para ahora fijarse otro tipo de metas con Cruz Azul.

“Más allá de lo que hice o dejé de hacer, me voy contento con lo que dejo acá. La decisión fue en conjunto con la directiva y es un momento justo, el torneo último ya no estaba en mi mismo nivel, pero creo que sin duda fue una oferta muy buena y el arreglo conmigo también llegó a buenos términos”, añadió.

Elías aseguró además que nunca se imaginó vivir un momento tan importante tras haber participado con Tigres y Pachuca en un nivel muy bajo, por lo que su estadía con los verdiblancos fue una verdadera catapulta para despegar en su carrera futbolística.

“Trabajé y se me dieron las cosas, hoy siento que me voy por la puerta grande. León es mi casa, la gente me agradece por lo que hice y espero que el día de mañana pueda volver acá y en un futuro pretendo vivir acá, fui muy feliz en León”, finalizó.

Por último, Elías Hernández declaró que tras su paso con León, se le ha presentado el proyecto más importante de tu carrera, pues el reto que le genera su llegada al Cruz Azul ha hecho que su meta sea ahora quedar campeón con los celestes.