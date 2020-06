Por irregular piden sanción a Tesorería

Nayeli García

Irapuato.- Los regidores de oposición solicitaron al pleno del Ayuntamiento fincar responsabilidades administrativas a la Tesorería municipal, por la tardanza hasta de siete meses en la entrega de los informes financieros, los cuales carecen de credibilidad ante datos poco claros y falta de transparencia, ya que incluso se reportan 40 millones de pesos, que no saben de dónde salieron.

Los regidores del PRI, Morena y la regidora independiente, Dulce Gallardo expusieron la falta de transparencia en la rendición de cuentas financieras, en donde pese a que en reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Tesorería municipal información sobre los gastos, y en último momento el desglose de los gastos ante la contingencia del Covid-19, éstos no han sido entregados a los integrantes del Ayuntamiento.

“Si no pueden con el trabajo, dígannos y les echamos una mano”, señaló el regidor de Morena, Francisco Herrera Murillo, al asegurar que no es la primera vez que se solicita información y no se entrega, por lo que puso en duda la veracidad de las cifras.

“Un informe que se remite cinco o seis meses después no sirve de nada, solamente para dar cabal cumplimiento a lo que dice la Ley (…), ¿necesitan tiempo para maquillar las cifras o cómo estuvo el asunto?”, señaló el regidor morenista, quien preguntó que, si las finanzas son sanas, por qué no existe la información a tiempo y en orden.

Además destacó que en el informe tardío que le entregaron se habla de una partida de 40 MDP pendientes por clasificar, de los cuales se desconoce su origen, lo que pone en duda que se esté haciendo un buen trabajo.

El regidor, Gerardo Padilla también señaló que existen datos que dejan muchas dudas, pues hay asignación de recursos, pero no se dice hacia qué van dirigidos, por lo que además de la tardanza ahora está la duda si la información es correcta.

Agregó que ahora que los recursos del Covid-19 serán analizados en una comisión especial se invite a todos para que no haya dudas, pues de lo contrario, como señaló la regidora Karen Guerra, será la próxima administración a quien le toque revisar esos informes.

No hay sanciones

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez descartó que la tardanza se deba a una falta de transparencia por parte de la administración, sino que es difícil entregar y analizar toda la información de un mes a otro como establece la Ley, y aunque ésta señala que se debe presentar al mes siguiente, tampoco existen sanciones para quien no lo haga, por lo que pidió a los regidores mayor participación.

Los informes de Tesorería Municipal fueron aprobados con ocho votos a favor y siete en contra, por los tres regidores del PRI, los tres de Morena y la regidora independiente.