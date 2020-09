Por inviable rechazan propuesta de Morena

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La propuesta del diputado de Morena, Ernesto Prieto de que el 50% de los recursos obtenidos por concepto de impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos fueran entregados a centros de rehabilitación para personas con adicciones fue rechazada al ser considerada inviable por el impacto económico que esto conllevaría, que se estima sería de 13.5 millones de pesos.

Durante el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda, la titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, Belén Espinoza Aguirre, señaló que debido a la pandemia, hasta julio de este año, solo se habían logrado recabar 3.6 millones de pesos.

“La recaudación no es fija y es a través de un esquema que va bajo circunstancias que no necesariamente es el importe que se tiene que recaudar; con fecha a julio de este año, solo se han recaudado 3.6 millones de pesos, ni siquiera vamos en este mes con una recaudación muy similar a lo que está pronosticado, porque es conforme al azar y son rifas, sorteos, loterías que no propiamente pueden caer dentro del estado”, acotó.

La asesora del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que la propuesta atendía a la necesidad economía que presentan los centros de rehabilitación por lo que dijo que ésta podría enfrentarse con el recurso que se les pudiera destinar por concepto de este impuesto.

Ya hay un programa

No obstante, el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Edmundo Soto Torres manifestó que el gobierno del estado ya cuenta con un programa de atención a las adicciones en general el cual es ejecutado por la Secretaría de Salud.

De esta forma coincidió el representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, Federico Ruiz, quien acotó que el gobierno de estado ya realiza una atención integral al problema de las adicciones en general, mientras que la propuesta solo atienda los problemas de drogadicción y alcoholismo, por lo que coincidió en que dichas propuestas de reforma no son viables.