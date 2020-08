¡Por fin! Encuentran la cura para la cruda

Redacción

México.- Si eres de lo que ocasionalmente consume una sopa instantánea para calmar el hambre a finales de quincena o simplemente para no tener que cocinar, la Profeco dio a conocer datos muy importantes que revela lo que sabíamos, no es buena para la salud.

Este estudio publicado en la Revista del Consumidor del mes de agosto, enfatiza “estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo”.

Afirman además que las sopas elaboradas por los consumidores son más nutritivas por los ingredientes que adiciones, como vegetales, cereales, crema o leche.

En el desglose del contenido de la sopa se destaca que contiene:

Hidratos de carbono (provenientes de cereales como el arroz o las pastas, la mayoría de sémola) Cantidades variables de grasas y Proteínas

Un aporte energético que puede ir de las 29 a las 230 kcal por cada 100 g de producto preparado

Otros aditivos como el polémico Glutamato Monosódico (GMS)

Agregado al desglose se indica que La Food and Drug Administration de Estados Unidos de América (FDA) dice que este tipo de alimento es el que más cantidad de sodio contiene, además del Glutamato Monosódico (GMS). Este último es un aditivo alimenticio es muy común en los alimentos procesados. Se trata de un concentrado que se extrae de plantas como el betabel o la caña de azúcar, y cuya función en la industria es hacer que la lengua resulte más receptiva a los condimentos —de ahí que se le considere un potenciador del sabor, a pesar de que por sí solo tiene un sabor desagradable—.

Los detractores del GMS aseguran que existen investigaciones que prueban su relación con síntomas como:

Dolor de cabeza

Sofocación

Taquicardia

Sensación de presión en la cara

Adormecimiento de la boca

Dificultad para respirar

Sudoración

Dolor de pecho

Debilidad

También afirman que otros estudios han demostrado que interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad, provocando voracidad en el individuo, contribuyendo así a la obesidad, además de provocar cierta toxicidad a nivel neuronal y hepático.

Finalmente se hace un comparativo del aporte nutricional con otros productos de que se pueden preparar fácilmente en casa y tienen mayores beneficios.

Con información de Revista del Consumidor

RC