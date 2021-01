Gilberto Navarro

Guanajuato.- El aumento de muertes por Covid, ha provocado que se empiecen a agotar los espacios disponibles para inhumaciones en los panteones de la capital, por lo que se planea construir 100 gavetas más.

El Director de Servicios Municipales, Marco Figueroa, afirmó que se planean solicitar recursos para edificar una centena de gavetas y al menos otras 100 tumbas en los panteones de La Luz y de Santa Teresa.

Esto para evitar que la demanda los sobrepase y llegue el momento que no tengan capacidad para más sepulcros.

“Ocupamos 100 de golpe para que no nos vaya a ganar la demanda, es lo que estamos revisando”.

De la misma manera, informó que, la fosa construida en el panteón de Santa Teresa para sepultar a personas que no puedan pagar un espacio o no sean reconocidas, no se ha ocupado.

Sin embargo, consideró que no es viable utilizarla para construir tumbas, ya que la pandemia no ha terminado.

“La fosa común no se ha usado, y aunque podría usarse para espacios individuales no me quiero deshacer de ella, hasta que pasé la pandemia, tenemos que aguantar, todavía no la hemos librado”.

EZM