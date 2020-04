Por contingencia se reanudarán clases este lunes desde casa y en línea

Cuca Domínguez

Salamanca.- Aurora Bravo Quintanilla tiene 27 años de ser enfermera, hoy con la pandemia del Covid-19, hace un llamado a la empatía, a que el personal de salud, no sea señalado, porque incluso por temor a ataques, ahora no pueden andar uniformados en la calle, llegan de civiles y se cambiar en sus centros de trabajo y al terminar su turno, salen de sus trabajos de civiles, “nosotros también tenemos miedo de contagiarnos, de afectar a nuestra familias”, dice mientras voltea a ver a sus dos hijas, una de ellas con discapacidad visual y considera vulnerable.

Desde su casa y con la sola intención de destacar la importancia del personal médico enfrentando esta pandemia, “la más grave en la historia de la humanidad e incluso en mi vida laboral, porque no se compara con alguna otra en mis 27 años de laborar para el sector salud; pero lo más grave que aún hay gente que no cree, que piensa es un invento incluso hasta político, cuando debieran de estar preocupando por reforzar sus medidas preventivas para protegerse”.

Admite que al inicio no se sabía cómo se tenían que manejar, “nos surgió el miedo, pero con la preparación que tenemos y la capacitación que se nos dio, tuvimos los elementos y el material para hacer bien nuestro trabajo; nos dieron material que al inicio tal vez no fue suficiente, pero luego se cubrió con las caretas, cubre bocas y todo lo que necesitamos para atender un paciente del COVID19, aunque no en todas las instituciones nos han dado los equipos blancos de seguridad, pero la atención a los pacientes se ofrece y se garantiza”.

Doña Aurora mandó un mensaje a la gente y le dice que como personal del sector salud, “estamos haciendo hasta lo imposible para sacar adelante nuestro trabajo y atención a la población; que no nos señalen, que no nos estigmaticen; porque nosotros también tenemos miedo de enfermar, de enfermar a nuestras familias, por ello nosotros somos los que más protocolos seguimos y asumimos para protegernos y proteger a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro entorno.

Nosotros nos sanitizamos, usamos gel, lavado de manos y todos los protocolos a nuestro alcance para que la población en general esté en las mejores manos y nosotros poder regresas con nuestras familias, por ello para cortar el contagio los principal es que no salgan de casa y si lo hacen porque es necesario para adquirir vivieres o trabajar por su labor es esencial, mantengan la sana distancia e insistir en el uso de cubre bocas, lavado de manos y el uso de gel antibacterial y todo lo que sea necesario para mantenernos en buen resguardo”.

Bravo Quintanilla, quien se encuentra dentro del grupo del riesgo está buscando que la institución para que la trabaja, la envíe a casa, para estar más de cerca de sus hijas, pero mientras tanto insiste que como desde hace 27 años hará su mejor esfuerzo y espera que la población afuera aporte su granito de arena y se cuide, para que cuide a los suyos.